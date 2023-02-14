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Оккупанты за сутки 54 раза обстреляли Херсонщину: два человека погибли

14 февраля 2023 08:43
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Армия рф за сутки 54 раза обстреляла Херсонщину — есть погибшие среди гражданских
Российские захватчики в очередной раз атаковали гражданскую инфраструктуру
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Армия россии всего за сутки 54 раза обстреливала территорию Херсонщины. В результате атак погибли два мирных человека, еще трое получили ранения.

Об этом информирует Херсонская ОВА.

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Последствия обстрелов

Как сообщают в Херсонской областной военной администрации, за 13 февраля оккупанты 54 раза атаковали область из вражеских РСЗО, минометов, артиллерии и танков.

"Херсон российская армия атаковала 13 раз. Вражеские снаряды попали в железнодорожный путь пассажирского сообщения и жилые дома", — отмечают в ОВА.

Известно, что в результате российских обстрелов погибли два человека, еще трое жителей области получили ранения разной степени тяжести.

Накануне в Херсонском горсовете сообщали, что захватчики обстреляли железнодорожные пути, из-за чего поезда временно едут только в Николаев. Дальше людей пересаживают на автобусы.

Известно, что в результате обстрелов погиб один гражданский человек. Также уничтожено здание на территории производственной базы.

Напомним, 12 февраля российские оккупационные войска атаковали Херсонщину 42 раза. В результате чего повреждена гражданская инфраструктура. Кроме того, погибли три гражданских человека.

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