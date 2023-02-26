Армія рф за добу 78 разів атакувала Херсонську область — є загиблі та поранені

Загарбники завдали ударів по цивільних об'єктах

Російські окупаційні війська продовжують тероризувати цивільне населення Херсонщини. Лише за добу ворог 78 разів атакував область, вбивши двох мирних людей.

Про це інформує пресслужба Херсонської ОВА.

Наслідки ворожих атак

Так, 25 лютого окупанти тероризували Херсонську область РСЗВ, мінометами, артилерією, танками та БпЛА. Всього за добу противник здійснив 78 атак на область, 13 з яких припало на Херсон.

Окупанти обстрілювали житлові квартали міста. Зокрема, ворожі снаряди поцілили в житлові будинки та на територію підприємства.

Наразі відомо про загибель двох мирних жителів Херсонщини, ще семеро отримали поранення.

Нагадаємо, у ніч на 26 лютого російські окупаційні війська завдали чергового удару по Нікопольському району Дніпропетровської області. Обійшлося без постраждалих, але багато будинків пошкоджені.