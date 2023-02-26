Армія рф за добу 78 разів атакувала Херсонську область — є загиблі та поранені

Окупанти за добу 78 разів атакували Херсонщину: двоє мирних людей загинули
Російські окупаційні війська продовжують тероризувати цивільне населення Херсонщини. Лише за добу ворог 78 разів атакував область, вбивши двох мирних людей.
Про це інформує пресслужба Херсонської ОВА.
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Наслідки ворожих атак
Так, 25 лютого окупанти тероризували Херсонську область РСЗВ, мінометами, артилерією, танками та БпЛА. Всього за добу противник здійснив 78 атак на область, 13 з яких припало на Херсон.
Окупанти обстрілювали житлові квартали міста. Зокрема, ворожі снаряди поцілили в житлові будинки та на територію підприємства.
Наразі відомо про загибель двох мирних жителів Херсонщини, ще семеро отримали поранення.
Нагадаємо, у ніч на 26 лютого російські окупаційні війська завдали чергового удару по Нікопольському району Дніпропетровської області. Обійшлося без постраждалих, але багато будинків пошкоджені.