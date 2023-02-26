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Окупанти за добу 78 разів атакували Херсонщину: двоє мирних людей загинули

26 лютого 2023 09:10
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Армія рф за добу 78 разів атакувала Херсонську область — є загиблі та поранені
Загарбники завдали ударів по цивільних об'єктах
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Російські окупаційні війська продовжують тероризувати цивільне населення Херсонщини. Лише за добу ворог 78 разів атакував область, вбивши двох мирних людей.

Про це інформує пресслужба Херсонської ОВА.

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Наслідки ворожих атак

Так, 25 лютого окупанти тероризували Херсонську область РСЗВ, мінометами, артилерією, танками та БпЛА. Всього за добу противник здійснив 78 атак на область, 13 з яких припало на Херсон.

Окупанти обстрілювали житлові квартали міста. Зокрема, ворожі снаряди поцілили в житлові будинки та на територію підприємства.

Наразі відомо про загибель двох мирних жителів Херсонщини, ще семеро отримали поранення.

Нагадаємо, у ніч на 26 лютого російські окупаційні війська завдали чергового удару по Нікопольському району Дніпропетровської області. Обійшлося без постраждалих, але багато будинків пошкоджені.

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