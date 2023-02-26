Армия рф за сутки 78 раз атаковала Херсонскую область — есть погибшие и раненые

Захватчики нанесли удары по гражданским объектам

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать гражданское население Херсона. Только за сутки враг 78 раз атаковал область, убив двух мирных людей.

Об этом информирует пресс-служба Херсонской ОВА.

Последствия вражеских атак

Так, 25 февраля оккупанты терроризировали Херсонскую область РСЗО, минометами, артиллерией, танками и БпЛА. Всего за сутки противник совершил 78 атак на область, 13 из которых пришлись на Херсон.

Оккупанты обстреливали жилые кварталы города. В частности, вражеские снаряды попали в жилые дома и на территорию предприятия.

Пока известно о гибели двух мирных жителей Херсонщины, еще семеро получили ранения.

Напомним, в ночь на 26 февраля российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Никопольскому району Днепропетровской области. Обошлось без пострадавших, но многие дома повреждены.