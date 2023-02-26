Армия рф за сутки 78 раз атаковала Херсонскую область — есть погибшие и раненые

Оккупанты за сутки 78 раз атаковали Херсонщину: два мирных человека погибли
Российские оккупационные войска продолжают терроризировать гражданское население Херсона. Только за сутки враг 78 раз атаковал область, убив двух мирных людей.
Об этом информирует пресс-служба Херсонской ОВА.
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Последствия вражеских атак
Так, 25 февраля оккупанты терроризировали Херсонскую область РСЗО, минометами, артиллерией, танками и БпЛА. Всего за сутки противник совершил 78 атак на область, 13 из которых пришлись на Херсон.
Оккупанты обстреливали жилые кварталы города. В частности, вражеские снаряды попали в жилые дома и на территорию предприятия.
Пока известно о гибели двух мирных жителей Херсонщины, еще семеро получили ранения.
Напомним, в ночь на 26 февраля российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Никопольскому району Днепропетровской области. Обошлось без пострадавших, но многие дома повреждены.