Окупанти за добу втратили гелікоптер і сім дронів, – Генштаб

Український захисник. Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

Українські Збройні сили станом на 22 червня обстріляли за добу 13 артилерійських підрозділів окупаційних військ. Крім того, були збиті один гелікоптер російської армії та сім розвідувальних безпілотників..

Про це повідомляє у традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб ЗС України.

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Українська авіація на фронті

Протягом 21 червня українські Повітряні сили завдали понад 20 успішних ударів по російській армії.

Так, було підтверджено знищення ударного гелікоптера Мі-24 та відразу семи розвідувальних безпілотників.

Український захисник

Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

Крім того, українська авіація обстріляла:

12районів зосередження особового складу;

шість позицій зенітно-ракетних комплексів.

Успіхи артилерії і ракетних військ

Робота наземних підрозділів Збройних сил України за минулу добу також відзначилася успішними ударами по об’єктах окупаційних військ.

Бронетехніка ЗСУ

Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

Так, артилерія та ракетні війська обстріляли:

13 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях;

два райони зосередження живої сили та техніки росіян;

три пункти управління окупаційними підрозділами;

дві ворожі станції радіоелектронної боротьби;

один склад боєприпасів.

Крім того, Сили оборони України знищили один зенітно-ракетний комплекс окупантів..

Українські війська на фронті

Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

Ситуація на фронтах

Росіяни, як і раніше, намагаються наступати на східному фронті. Найгарячіше зараз на чотирьох напрямках в Донецькій та Луганській областях — Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському.

Протягом 21 червня відбулося понад 40 бойових зіткнень, тривають важкі бої.

Ранкове зведення Генштабу ЗСУ, 22 червня

Нагадаємо, що за подіями російсько-української війни можна слідкувати онлайн за допомогою кількох ресурсів.