Оккупанты за сутки потеряли вертолет и семь дронов, – Генштаб

Украинский защитник. Фото: Facebook Генштаба ВСУ

Украинские Вооруженные силы на 22 июня обстреляли за сутки 13 артиллерийских подразделений оккупационных войск. Кроме того, были сбиты один вертолет российской армии и семь разведывательных беспилотников.

Об этом сообщает в традиционной утренней сводке Генеральный штаб ВС Украины.

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Украинская авиация на фронте

В течение 21 июня украинские воздушные силы нанесли более 20 успешных ударов по российской армии.

Так, было подтверждено уничтожение ударного вертолета Ми-24 и сразу семи разведывательных беспилотников.

Украинский защитник

Фото: Facebook Генштаба ВСУ

Кроме того, украинская авиация обстреляла:

12 районов сосредоточения личного состава;

шесть позиций зенитно-ракетных комплексов.

Успехи артиллерии и ракетных войск

Работа наземных подразделений Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки также отметилась успешными ударами по объектам оккупационных войск.

Бронетехника ВСУ

Фото: Facebook Генштаба ВСУ

Так, артиллерия и ракетные войска обстреляли:

13 артиллерийских подразделений на огневых позициях;

два района сосредоточения живой силы и техники россиян;

три пункта управления оккупационными подразделениями;

две вражеские станции радиоэлектронной борьбы;

один склад боеприпасов.

Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили один зенитно-ракетный комплекс оккупантов.

Украинские войска на фронте

Фото: Facebook Генштаба ВСУ

Ситуация на фронтах

Россияне по-прежнему пытаются наступать на восточном фронте. Горячее сейчас на четырех направлениях в Донецкой и Луганской областях — Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском.

В течение 21 июня произошло более 40 боевых столкновений, продолжаются тяжелые бои.

Утренняя сводка Генштаба ВСУ, 22 июня

Напомним, что за событиями российско-украинской войны можно следить онлайн с помощью нескольких ресурсов.