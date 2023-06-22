Оккупанты за сутки потеряли вертолет и семь дронов, – Генштаб
Украинские Вооруженные силы на 22 июня обстреляли за сутки 13 артиллерийских подразделений оккупационных войск. Кроме того, были сбиты один вертолет российской армии и семь разведывательных беспилотников.
Об этом сообщает в традиционной утренней сводке Генеральный штаб ВС Украины.
Украинская авиация на фронте
В течение 21 июня украинские воздушные силы нанесли более 20 успешных ударов по российской армии.
Так, было подтверждено уничтожение ударного вертолета Ми-24 и сразу семи разведывательных беспилотников.
Кроме того, украинская авиация обстреляла:
- 12 районов сосредоточения личного состава;
- шесть позиций зенитно-ракетных комплексов.
Успехи артиллерии и ракетных войск
Работа наземных подразделений Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки также отметилась успешными ударами по объектам оккупационных войск.
Так, артиллерия и ракетные войска обстреляли:
- 13 артиллерийских подразделений на огневых позициях;
- два района сосредоточения живой силы и техники россиян;
- три пункта управления оккупационными подразделениями;
- две вражеские станции радиоэлектронной борьбы;
- один склад боеприпасов.
Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили один зенитно-ракетный комплекс оккупантов.
Ситуация на фронтах
Россияне по-прежнему пытаются наступать на восточном фронте. Горячее сейчас на четырех направлениях в Донецкой и Луганской областях — Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском.
В течение 21 июня произошло более 40 боевых столкновений, продолжаются тяжелые бои.
Напомним, что за событиями российско-украинской войны можно следить онлайн с помощью нескольких ресурсов.