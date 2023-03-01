Удары россиян по Украине 28 февраля — ВСУ ответили атаками по позициям врага

Оккупанты за сутки нанесли 12 авиаударов: ВСУ ответили атаками по позициям врага
В течение суток, 28 февраля, российские оккупанты нанесли два ракетных и 12 авиаударов по территории Украины. Уровень угрозы нанесения захватчиками ракетных ударов остается высоким по всей территории Украины.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
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Удары россиян
"За прошедшие сутки российские кафиры нанесли два ракетных и 12 авиационных ударов, включая применение двух БпЛА "Шахед-136". Эти дроны сбили наши воины", — сообщают в Генштабе.
Кроме того, враг совершил 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали гражданские люди.
В Генштабе также подчеркнули, что уровень угрозы нанесения захватчиками ракетных ударов остается высоким по всей территории Украины.
"Гостинцы" от ВСУ
В то же время наши воины нанесли 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов.
"Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а ракетчики и артиллеристы поразили девять районов сосредоточения живой силы и район сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также две позиции зенитно-ракетных комплексов, станцию РЭБ и склад боеприпасов ", — говорят в ведомстве.
Также украинские военные мужественно отразили более 85 атак противника на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях прошедших суток.
Напомним, недавно в ГУР рассказали, когда украинская армия будет готова к контрнаступлению. По словам заместителя главы ГУР Вадима Скибицкого, это может случиться уже весной.
Фото: Генштаб/ Facebook