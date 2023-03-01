Удары россиян по Украине 28 февраля — ВСУ ответили атаками по позициям врага

Кроме того, враг совершил 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня

В течение суток, 28 февраля, российские оккупанты нанесли два ракетных и 12 авиаударов по территории Украины. Уровень угрозы нанесения захватчиками ракетных ударов остается высоким по всей территории Украины.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Удары россиян

"За прошедшие сутки российские кафиры нанесли два ракетных и 12 авиационных ударов, включая применение двух БпЛА "Шахед-136". Эти дроны сбили наши воины", — сообщают в Генштабе.

Кроме того, враг совершил 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали гражданские люди.

В Генштабе также подчеркнули, что уровень угрозы нанесения захватчиками ракетных ударов остается высоким по всей территории Украины.

"Гостинцы" от ВСУ

В то же время наши воины нанесли 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

"Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а ракетчики и артиллеристы поразили девять районов сосредоточения живой силы и район сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также две позиции зенитно-ракетных комплексов, станцию РЭБ и склад боеприпасов ", — говорят в ведомстве.

Также украинские военные мужественно отразили более 85 атак противника на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях прошедших суток.

Напомним, недавно в ГУР рассказали, когда украинская армия будет готова к контрнаступлению. По словам заместителя главы ГУР Вадима Скибицкого, это может случиться уже весной.

Фото: Генштаб/ Facebook