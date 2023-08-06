У Криму знову вибухи: окупанти заявляють про "прильоти" по мосту

Дим після "прильотів". Фото: t.me/sprotyv_official

Сьогодні, 6 серпня, у Криму зафіксували нові "прильоти". За словами окупантів, вони сталися на мості на Арабатську стрілку.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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У Центрі національного спротиву повідомили про вибухи в районі тимчасово окупованого Геніченську та Арабатської стрілки.

Допис ЦНС. Фото: скриншот

У коментарях під дописом місцеві мешканці вже почали обговорювати "прильоти":

Коментарі місцевих мешканців. Фото: t.me/Crimeanwind

Коментарі місцевих мешканців. Фото: t.me/Crimeanwind

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко відреагував на повідомлення про вибухи. Він заявив, що до окупантів завітала "бавовна".

"Кажуть, в район одного з мостів. Да так, що ще й газопровід трохи втомивсь. Цивільне населення не зачепило. Чого не можна сказати про окупантів", — розповів він.

Дим після вибуху. Фото: t.me/andriyshTime

Реакція Андрющенка. Фото: скриншот

У мережі опублікували світлину, яку зробили після вибухів.

Наслідки вибухів. Фото: t.me/Crimeanwind

Реакція Сальдо

Гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо розповів, що було обстріляно міст через протоку Тонку, що з'єднує місто Генічеськ з Арабатською стрілкою. За його словами, російська система ППО збила дев'ять ракет з 12.

"Поранено одного мирного жителя, який проїжджав по мосту в момент "прильоту". Також перебито газопровід зі Стрілківського родовища в Генічеськ, який проходив поруч із мостом. Понад 20 тисяч жителів міста залишилися без газопостачання", — розповів Сальдо.

Херсонський гауляйтер каже, що важливого військового значення міст не має. Він додав, що, за попередніми даними, пошкодження невеликі й будуть усунені швидко.

Допис Сальдо. Фото: скриншот

Нагадаємо, 4 серпня в порту Новоросійська, саме там РФ зазвичай тримає свої кораблі, пролунали вибухи. В мережі вже з’явилося відео, як надводний дрон уразив великий десантний корабель окупантів, від чого затопило один із його відсіків.

Також ми писали, що супутникові знімки підтверджують, що уражений корабель "Оленегорський горняк" дотягнули до порту в Новоросійську. Його було пошкоджено морським дроном.