Оккупанты заявили о ракетном ударе по Чонгарскому мосту: фото последствий

Повреждение на Чонгарском мосту. Фото: t.me/SALDO_VGA

Сегодня, 6 августа, россияне заявили о ракетном ударе по Чонгарскому мосту. Они показали последствия обстрела.

Об этом сообщают гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов и гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо.

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Аксенов рассказал, что был нанесен ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма. По его словам, одно попадание, ведь часть ракет якобы сбили силы ПВО.

Гауляйтер оккупированного полуострова говорит, что есть повреждение дорожного полотна автомобильного моста.

"Временно проезд осуществляется через ПП Армянск и Перекоп. Точная схема движения будет опубликована Министерством транспорта Республики Крым", — добавил он.

Пост Аксенова. Фото: скриншот

Гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Чонгарский мост и поселок Чонгар были обстреляны ракетами Storm Shadow.

"Мост получил повреждения от ракеты, но главная подлость режима — попадание в поселковую школу", — добавил он.

Повреждение на Чонгарском мосту. Фото: t.me/SALDO_VGA

Повреждения на Чонгарском мосту. Фото: росСМИ

Поврежденный автомобиль в результате удара по мосту. Фото: росСМИ

Повреждения на Чонгарском мосту. Фото: росСМИ

Повреждения на Чонгарском мосту. Фото: росСМИ

Пост Сальдо. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 6 августа, в Крыму зафиксировали новые "прилеты". По словам оккупантов, они произошли на мосту на Арабатскую стрелку.