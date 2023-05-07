Окупанти запускають ракети з Чорного моря: вибухи в Миколаєві
Наразі зафіксовано пуски ракет з акваторії Чорного моря. Нараховано 7 Ту-22м3.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Станом на 00:24 у Миколаєві чути два вибухи.
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім підтверджує вибухи.
00:30 моніторингові канали повідомляють про нові запуски.
00:34 очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляє про ще один вибух у місті.
Також тривога поширилася на Дніпропетровську область.
00:35 — ще один вибух у Миколаєві.
00:37 пуски ракет в напрямку Кіровоградської області.
Моніторингові чати повідомляють, що борти "Ту-22м3" відходять від пускових рубежів.
00:45 є інформацію про вибухи в Херсоні.
00:47 — все спокійно, але тривога ще триває. Перебувайте в укриттях.
00:54 очільник Миколаївської ОВА Кім про ситуацію в регіоні.
Станом приблизно на 01:00 місцеві ЗМІ повідомляють про вибухи в Одесі. За попередньою інформацією, працює ППО.
01:14 оголошено повітряну тривогу для Київської області. Також повідомляється про безпілотники на Полтавщині.