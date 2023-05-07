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Окупанти запускають ракети з Чорного моря: вибухи в Миколаєві

7 травня 2023 00:30
оновлено: 01:18
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Інна Буряк
редактор
Окупанти запускають ракети з Чорного моря: вибухи в Миколаєві
Термінова новина
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Наразі зафіксовано пуски ракет з акваторії Чорного моря. Нараховано 7 Ту-22м3.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Станом на 00:24 у Миколаєві чути два вибухи.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім підтверджує вибухи.

 

00:30 моніторингові канали повідомляють про нові запуски.

00:34 очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляє про ще один вибух у місті.

Також тривога поширилася на Дніпропетровську область.

00:35 — ще один вибух у Миколаєві.

00:37 пуски ракет в напрямку Кіровоградської області.

Моніторингові чати повідомляють, що борти "Ту-22м3" відходять від пускових рубежів.

00:45 є інформацію про вибухи в Херсоні.

00:47 — все спокійно, але тривога ще триває. Перебувайте в укриттях.

00:54 очільник Миколаївської ОВА Кім про ситуацію в регіоні.

Станом приблизно на 01:00 місцеві ЗМІ повідомляють про вибухи в Одесі. За попередньою інформацією, працює ППО.

01:14 оголошено повітряну тривогу для Київської області. Також повідомляється про безпілотники на Полтавщині.

 

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