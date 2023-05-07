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Запуск ракет из Черного моря: взрывы в Николаеве

7 мая 2023 00:30
обновлено: 02:24
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога ночью 7 мая
Крылатая ракета взлетает. Фото: УНИАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ночью, 7 мая, российские оккупанты осуществили запуск ракет с акватории Черного моря. Начислено 7 Ту-22м3.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Воздушная тревога в Украине

Обновлено 00:24. В Николаеве слышно два взрыва. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким подтвердил эту информацию.

Обновлено 00:30. Мониторинговые каналы сообщают о новых запусках ракет.

Обновлено 00:34. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о еще одном взрыве в городе.

Также тревога распространилась на Днепропетровскую область.

Обновлено 00:35. Мониторинговые каналы сообщили об очередном взрыве в Николаеве.

Обновлено 00:37. Обнаружили запуски ракет в направлении Кировоградской области.

"Были пуски в направлении Кировоградщины, выясняем", — говорится в сообщении.

Также мониторинговые чаты сообщают, что борта "Ту-22м3" отходят от пусковых рубежей.

Обновлено 00:45. Появилась информация о взрывах в Херсоне.

"СМИ сообщают о взрывах в Скадовском районе Херсонской области", — говорится в сообщении.

Обновлено 00:54. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал о ситуации в регионе.

"Не буду писать деталей. Вызовов 101/102 не было… Или ПВО, или поле", — отметил он.

Обновлено 01:00. Местные СМИ сообщают о взрывах в Одессе. По предварительной информации, работает ПВО.

Обновлено 01:14. Повторно объявлена воздушная тревога в Киевской области. Также сообщается о беспилотниках в Полтавской области.

Обновлено 01:21. Воздушные цели заметили в Полтавской области и есть угроза с Черниговщины. Тревога продолжается в ряде областей Украины.

Карта воздушных тревог на 1:23 7 мая в Украине. Фото: Скриншот

Обновлено 01:41. Мониторинговые каналы сообщают о пораженной цели над Киевской областью и полете шахеда в направлении Черкасской области.

Обновлено 02:05. Также сообщают об угрозе шахедов в областях, где есть воздушная.

"В областях, где объявлена воздушная тревога - угроза БпЛА, вероятно типа "Шахид", — говорится в сообщении.

Обновлено 02:12. Киевская ОВА сообщает об отбое воздушной тревоги.

Напомним, Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал тайну успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины на территории Харьковщины и Херсонщины. По его словам, все дело в тщательной подготовке.

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