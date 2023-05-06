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Резніков розкрив секрет успішного контрнаступу ЗСУ на Харківщині та Херсонщині

6 травня 2023 08:24
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Резніков розкрив секрет успішного контрнаступу ЗСУ на Харківщині та Херсонщині
Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: УНІАН
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів таємницю успішного контрнаступу Збройних сил України на території Харківщини та Херсонщини. За його словами, уся справа у ретельній підготовці.

Про це він заявив в інтервʼю для YouTube-каналу Дмитра Комарова.

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За словами міністра оборони, успіх ЗСУ полягав саме в правильній та професійній організації підготовки до контрнаступу.

"Це планування нашого командування. Правильне, грамотне, продумане. Застосування всіх сил і засобів, ситуативна обізнаність що, де і як. Ну і звісно майстерність наших військових-десантників. Це дуже кропітка система підготовки", — каже Резніков.

Також він наголошує і на тому, що конче необхідно розвивати український БпЛА-сектор. Щоб Україна не залежала ні від кого. Адже обізнаність і видимість (у прямому сенсі) ситуації на фоні є одним із ключових моментів при наступі.

Підготовка до деокупації Правобережжя Херсонщини зайняла також чимало часу. Робота планувалась заздалегідь і капітально.

"Херсон ми готували. Довбали мости, їхні переправи, для того щоб не в лоба піти, щоб не було втрат у наших хлопців. Херсонська операція — там дуже небагато втрат", — сказав Резніков.

 

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що міністр оборони Олексій Резніков розповів, як українська делегація летіла на переговори з Росією до Білорусі на початку повномасштабного вторгнення. За його словами, найскладнішим рішенням було погодитись їхати на ці перемовини.

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