Резніков розкрив секрет успішного контрнаступу ЗСУ на Харківщині та Херсонщині
Міністр оборони України Олексій Резніков розповів таємницю успішного контрнаступу Збройних сил України на території Харківщини та Херсонщини. За його словами, уся справа у ретельній підготовці.
Про це він заявив в інтервʼю для YouTube-каналу Дмитра Комарова.
Що сказав Резніков
За словами міністра оборони, успіх ЗСУ полягав саме в правильній та професійній організації підготовки до контрнаступу.
"Це планування нашого командування. Правильне, грамотне, продумане. Застосування всіх сил і засобів, ситуативна обізнаність що, де і як. Ну і звісно майстерність наших військових-десантників. Це дуже кропітка система підготовки", — каже Резніков.
Також він наголошує і на тому, що конче необхідно розвивати український БпЛА-сектор. Щоб Україна не залежала ні від кого. Адже обізнаність і видимість (у прямому сенсі) ситуації на фоні є одним із ключових моментів при наступі.
Підготовка до деокупації Правобережжя Херсонщини зайняла також чимало часу. Робота планувалась заздалегідь і капітально.
"Херсон ми готували. Довбали мости, їхні переправи, для того щоб не в лоба піти, щоб не було втрат у наших хлопців. Херсонська операція — там дуже небагато втрат", — сказав Резніков.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що міністр оборони Олексій Резніков розповів, як українська делегація летіла на переговори з Росією до Білорусі на початку повномасштабного вторгнення. За його словами, найскладнішим рішенням було погодитись їхати на ці перемовини.