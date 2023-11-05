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Окупанти запустили кілька груп шахедів з Криму — влада просить не ігнорувати тривогу

5 листопада 2023 19:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти запустили кілька груп шахедів з Криму — влада просить не ігнорувати тривогу
Безпілотник в небі. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні ввечері, 5 листопада, російські окупанти запустили безпілотники типу Shahed. Декілька груп дронів рухається в сторону України.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Запуск шахедів

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що ворог запустив декілька груп ударних безпілотників з мису Чауда (тимчасово окупований Крим)

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" — йдеться у повідомленні.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

За інформацією моніторингових Telegram-каналів, безпілотники долетять до України після 21:00.

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Напрямок польоту ворожих БпЛА. Фото: Google Maps

Як себе поводити під час нальоту безпілотників:

  • коли ви чуєте звук двигуна поруч, негайно прямуйте до укриття та залишайтесь там, поки не мине небезпека;
  • обирайте місця якомога далі від військових та стратегічних об’єктів, адміністративних установ;
  • коли нема змоги дістатись укриття, дотримуйтесь правила "двох стін", які мають відділяти вас від небезпеки;
  • не залишайтесь в транспорті;
  • не ховайтесь у під’їздах, під арками на сходових майданчиках, у підвалах панельних будинків, біля автомобільної техніки, автозаправних станцій тощо.

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні вдень, 4 листопада, вкотре обстріляли Херсон. Вони атакували місто з лівого берега. Ворог поранив чотирьох людей.

Також ми писали, що за минулу добу російські окупанти обстрілювали Херсонську область. Ворог здійснив сто атак, випустивши 474 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації. По місту Херсон загарбники випустили 12 снарядів.

Додамо, російські окупанти обстріляли Полтавську область. Внаслідок цього одна людина загинула, також відомо про постраждалих, серед яких двоє дітей.

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