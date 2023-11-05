Окупанти запустили кілька груп шахедів з Криму — влада просить не ігнорувати тривогу
Сьогодні ввечері, 5 листопада, російські окупанти запустили безпілотники типу Shahed. Декілька груп дронів рухається в сторону України.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Запуск шахедів
У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що ворог запустив декілька груп ударних безпілотників з мису Чауда (тимчасово окупований Крим)
"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" — йдеться у повідомленні.
За інформацією моніторингових Telegram-каналів, безпілотники долетять до України після 21:00.
Як себе поводити під час нальоту безпілотників:
- коли ви чуєте звук двигуна поруч, негайно прямуйте до укриття та залишайтесь там, поки не мине небезпека;
- обирайте місця якомога далі від військових та стратегічних об’єктів, адміністративних установ;
- коли нема змоги дістатись укриття, дотримуйтесь правила "двох стін", які мають відділяти вас від небезпеки;
- не залишайтесь в транспорті;
- не ховайтесь у під’їздах, під арками на сходових майданчиках, у підвалах панельних будинків, біля автомобільної техніки, автозаправних станцій тощо.
Нагадаємо, російські окупанти сьогодні вдень, 4 листопада, вкотре обстріляли Херсон. Вони атакували місто з лівого берега. Ворог поранив чотирьох людей.
Також ми писали, що за минулу добу російські окупанти обстрілювали Херсонську область. Ворог здійснив сто атак, випустивши 474 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації. По місту Херсон загарбники випустили 12 снарядів.
Додамо, російські окупанти обстріляли Полтавську область. Внаслідок цього одна людина загинула, також відомо про постраждалих, серед яких двоє дітей.
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