В Полтавській ОВА розповіли наслідки обстрілів області сьогодні, 4 листопада

Наслідки ворожої атаки у Миргороді. Ілюстративне фото: Філіп Пронін

Російські окупанти обстріляли Полтавську область. Внаслідок цього одна людина загинула, також відомо про постраждалих, серед яких двоє дітей.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

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За його словами, через падіння уламків ракет було пошкоджено декілька житлових будинків у Миргородському районі.

"Відомо, що постраждали люди, серед них двоє дітей. На жаль, загинула одна жінка", — додав він.

Пронін зауважив, що наразі на місці влучання працюють всі необхідні служби.

"Виїхав на місце події. Подробиці згодом", — наголосив Пронін.

Скриншот допису з телеграм-каналу Філіпа Проніна

Раніше начальник Полтавської ОВА повідомляв про повітряну тривогу в області, під час якої пролунали гучні вибухи.

Скриншот допису з телеграм-каналу Філіпа Проніна

Нагадаємо, під час повітряної тривоги сьогодні, 4 листопада, російські окупанти атакували і Дніпропетровську область. "Прильоти" зафіксували по інфраструктурному об'єкту.