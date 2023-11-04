В Полтавській ОВА розповіли наслідки обстрілів області сьогодні, 4 листопада

Росіяни обстріляли Полтавську область — серед поранених є діти
Російські окупанти обстріляли Полтавську область. Внаслідок цього одна людина загинула, також відомо про постраждалих, серед яких двоє дітей.
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.
Наслідки ворожої атаки
За його словами, через падіння уламків ракет було пошкоджено декілька житлових будинків у Миргородському районі.
"Відомо, що постраждали люди, серед них двоє дітей. На жаль, загинула одна жінка", — додав він.
Пронін зауважив, що наразі на місці влучання працюють всі необхідні служби.
"Виїхав на місце події. Подробиці згодом", — наголосив Пронін.
Раніше начальник Полтавської ОВА повідомляв про повітряну тривогу в області, під час якої пролунали гучні вибухи.
Нагадаємо, під час повітряної тривоги сьогодні, 4 листопада, російські окупанти атакували і Дніпропетровську область. "Прильоти" зафіксували по інфраструктурному об'єкту.
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