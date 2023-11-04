Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2023 arrow Росіяни обстріляли Полтавську область — серед поранених є діти arrow

Росіяни обстріляли Полтавську область — серед поранених є діти

4 листопада 2023 20:07
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Полтавській ОВА розповіли наслідки обстрілів області сьогодні, 4 листопада
Наслідки ворожої атаки у Миргороді. Ілюстративне фото: Філіп Пронін
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські окупанти обстріляли Полтавську область. Внаслідок цього одна людина загинула, також відомо про постраждалих, серед яких двоє дітей.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Читайте також:

Наслідки ворожої атаки

За його словами, через падіння уламків ракет було пошкоджено декілька житлових будинків у Миргородському районі.

"Відомо, що постраждали люди, серед них двоє дітей. На жаль, загинула одна жінка", — додав він.

Пронін зауважив, що наразі на місці влучання працюють всі необхідні служби. 

"Виїхав на місце події. Подробиці згодом", — наголосив Пронін. 

наслідки ворожої атаки на Полтавщину
Скриншот допису з телеграм-каналу Філіпа Проніна

Раніше начальник Полтавської ОВА повідомляв про повітряну тривогу в області, під час якої пролунали гучні вибухи. 

наслідки ворожої атаки на Полтавщину
Скриншот допису з телеграм-каналу Філіпа Проніна

Нагадаємо, під час повітряної тривоги сьогодні, 4 листопада, російські окупанти атакували і Дніпропетровську область. "Прильоти" зафіксували по інфраструктурному об'єкту.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі