У Херсонській ОВА показали наслідки обстрілів РФ за минулу добу
За минулу добу російські окупанти вкотре обстрілювали Херсонську область. Ворог здійснив сто атак, випустивши 474 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації. По місту Херсон загарбники випустили 12 снарядів.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Обстріл Херсонської області
За словами Прокудіна, російські окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів Херсонської області, а також в навчальний заклад.
Внаслідок атаки РФ загинули дві людини, ще шестеро — отримали поранення.
Прокудін показав руїни, що донедавна були школою у Дарʼївській громаді. Ворог скинув на неї керовану авіаційну бомбу.
Він також опублікував відео, на якому показав житловий квартал Херсона, який вчора, 4 листопада, обстріляла армія ворога. Окупанти били поруч з продуктовою крамницею.
"Про вечірні жахіття досі нагадують повалені дерева, розкидане всюди скло, зрешечені уламками стіни, а також сліди крові", — наголосив Прокудін.
Ворог вбив 55-річного чоловіка. Він загинув на місці, отримавши смертельні травми.
За словами очільника Херсонської ОВА, у стані середньої тяжкості у лікарні знаходиться 52-річна жінка. Уламками російського снаряда їй поранило обличчя, грудну клітину та ногу.
Нагадаємо, армія РФ вчергове здійснила смертельну атаку на Херсон вчора, 4 листопада. Внаслідок вечірнього обстрілу міста загинули чоловік і жінка. У прокуратурі розпочато кримінальне провадження.
Також ми писали, що російські окупанти обстріляли Полтавську область. Внаслідок цього одна людина загинула, також відомо про постраждалих, серед яких двоє дітей.
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