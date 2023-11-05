У Херсонській ОВА показали наслідки обстрілів РФ за минулу добу

Наслідки російського обстрілу Херсонської області. Фото: скриншот з відео

За минулу добу російські окупанти вкотре обстрілювали Херсонську область. Ворог здійснив сто атак, випустивши 474 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації. По місту Херсон загарбники випустили 12 снарядів.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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За словами Прокудіна, російські окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів Херсонської області, а також в навчальний заклад.

Внаслідок атаки РФ загинули дві людини, ще шестеро — отримали поранення.

Прокудін показав руїни, що донедавна були школою у Дарʼївській громаді. Ворог скинув на неї керовану авіаційну бомбу.

Він також опублікував відео, на якому показав житловий квартал Херсона, який вчора, 4 листопада, обстріляла армія ворога. Окупанти били поруч з продуктовою крамницею.

"Про вечірні жахіття досі нагадують повалені дерева, розкидане всюди скло, зрешечені уламками стіни, а також сліди крові", — наголосив Прокудін.

Ворог вбив 55-річного чоловіка. Він загинув на місці, отримавши смертельні травми.

За словами очільника Херсонської ОВА, у стані середньої тяжкості у лікарні знаходиться 52-річна жінка. Уламками російського снаряда їй поранило обличчя, грудну клітину та ногу.

Допис Прокудіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, армія РФ вчергове здійснила смертельну атаку на Херсон вчора, 4 листопада. Внаслідок вечірнього обстрілу міста загинули чоловік і жінка. У прокуратурі розпочато кримінальне провадження.

Також ми писали, що російські окупанти обстріляли Полтавську область. Внаслідок цього одна людина загинула, також відомо про постраждалих, серед яких двоє дітей.