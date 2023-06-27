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Оккупанты запустили ракеты по Украине, — Воздушные силы

27 июня 2023 22:14
обновлено: 22:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты 27 июня запустили ракеты по Украине
Вражеская ракета летит в небе. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Вечером 27 июня оккупанты запустили ракеты Х-22 по Украине. Предварительно они летят в направлении Запорожской и Днепропетровской областей.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

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Пуск ракет по Украине 27 июня

Вечером 27 июня в воздушных силах Украины предупредили украинцев о пусках ракет в направлении Запорожской и Днепропетровской областей.

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Обновлено 22:15. Впоследствии мониторинговые группы сообщили о взрывах в Запорожской области.

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Обновлено 22:19. Ожидаются еще пуски ракеты. Не покидайте укрытие.

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Обновлено 22:35. Отбой ракетной опасности по всем областям.

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Напомним, во вторник вечером, 27 июня, зафиксировали взлет трех самолетов Ту-22м3 с аэродрома Моздок в Северной Осетии. Они являются носителями сверхзвуковых ракет Х-22. Тогда по Украине начала распространяться воздушная тревога.

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