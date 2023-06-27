Оккупанты 27 июня запустили ракеты по Украине

Вражеская ракета летит в небе. Фото: google.com

Вечером 27 июня оккупанты запустили ракеты Х-22 по Украине. Предварительно они летят в направлении Запорожской и Днепропетровской областей.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

Читайте также:

Пуск ракет по Украине 27 июня

Вечером 27 июня в воздушных силах Украины предупредили украинцев о пусках ракет в направлении Запорожской и Днепропетровской областей.

Обновлено 22:15. Впоследствии мониторинговые группы сообщили о взрывах в Запорожской области.

Обновлено 22:19. Ожидаются еще пуски ракеты. Не покидайте укрытие.

Обновлено 22:35. Отбой ракетной опасности по всем областям.

Напомним, во вторник вечером, 27 июня, зафиксировали взлет трех самолетов Ту-22м3 с аэродрома Моздок в Северной Осетии. Они являются носителями сверхзвуковых ракет Х-22. Тогда по Украине начала распространяться воздушная тревога.