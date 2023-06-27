У Краматорську зросла кількість загиблих через ракетний обстріл окупантів

Наслідки ракетного удару по Краматорську 27 червня. Фото: t.me/ermaka2022

Станом на 21:50 у Краматорську внаслідок російських обстрілів загинули троє людей. Ще 25 — постраждалих.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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"У Краматорську станом на зараз відомо про трьох загиблих цивільних внаслідок російського ракетного удару", — йдеться у повідомленні.

Також відомо, що ще 25 людей отримали поранення. З них — одна дитина.

Нагадаємо, 27 червня о 19:30 російські окупаційні війська обстріляли Краматорськ ракетами. Рятувальна операція ще триває, під завалами люди.