Окупанти застосовують хімічну зброю на Бахмутському напрямку

Чоловік в протигазі. Фото: google

Російські окупанти труять українських військових хімічною зброєю, зокрема на Бахмутському напрямку. Цей хімічний елемент викликає нудоту, блювоту та втрату свідомості.

Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

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Окупанти використовують хімічну зброю

За його словами, на Бахмутському напрямку зараз гаряче, йдуть інтенсивні бої. Загарбники все частіше використовують хімічну зброю.

"Під час артобстрілів окупанти використовують хімічний агент Люїзит. Симптоми отруєння: тошнота, блювота, втрата свідомості. Вже є постраждалі від нього", — повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку.

Що таке Люїзит?

Люїзит — похідний елемент від миш’яка, його використання заборонили 1993 року, після підписання Конвенції про хімічну зброю. Його включили до списку 1, котрий регламентує виробництво та обіг небезпечних речовин.

Він має загальноотруйну та шкірно-наривну дію при будь-яких формах його впливу на організм людини. Люїзиту притаманна подразнююча дія на слизові оболонки та органи дихання.

Він майже не має прихованої дії, ознаки ураження проявляються через 3-5 хв після потрапляння його на шкіру чи в організм. Важкість ураження залежить від дози та часу перебування в атмосфері, зараженої люїзитом.

При вдиханні парів чи аерозолю спочатку вражаються верхні дихальні шляхи. При легких отруєннях ураження може зникнути після декількох днів. Важке отруєння супроводжується нудотою, головним болем, втратою голосу, блюванням, загальною слабкістю. Спазми в грудях та віддишка — ознаки тяжкого отруєння. Дуже чуттєві до люїзиту органи зору, потрапляння в очі краплі отрути призводить до втрати зору вже через 7-10 днів.

Нагадаємо, ще у травні українська розвідка повідомляла, що російські спецслужби почали втілювати провокацію із хімічною зброєю на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Вони намагаються зірвати контрнаступальні дії Сил безпеки і оборони України.