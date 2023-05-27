У ГУР заявили, що росіяни почали провокацію із хімічною зброєю на ЗАЕС

Російські окупанти на Запорізькій АЕС. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo

Сьогодні, 27 травня, російські спецслужби почали втілювати провокацію із хімічною зброєю на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Вони намагаються зірвати контрнаступальні дії Сил безпеки і оборони України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

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Розвідка перехопила розмову окупантів, які говорили про провокацію на тимчасово захоплених територіях Запорізької області. О 12:15 у радіомережі спостережних постів ворога, які розгорнуті в районі берегової лінії Енергодар, було зафіксовано передачу такого повідомлення:

"Стріла-10, Стріла-10, я Чита. Можливе викидання хімічної зброї з коптерів".

О 12:44 розвідка зафіксувала передачу ще одного повідомлення:

"Стріла-10, я молодий. Увага: працює бл*тська пташка, недалеко від нас скинули дві х**ні, можливо з хімічними елементами. Як прийняли мене, прийом?".

У ГУР наголосили, що реальними жертвами провокації противника стануть солдати РФ. Окупанти хочуть використати сліди ураження хімічною зброєю як фейковий доказ для звинувачення України.

"Наголошуємо, що Сили безпеки та оборони України під час бойових дій з російськими військами використовують лише конвенційні засоби, а чергові постановки московитських спецслужб не здатні вплинути на подальший перебіг подій на фронті", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що окупанти планують провокацію на Запорізькій АЕС. За його словами, росіяни хочуть зробити імітацію удару по станції і звинуватити у цьому Україну.

Також ми писали, на тлі постійної загрози з боку окупантів щодо Запорізької АЕС, зокрема можливої атаки на станцію, українці мають знати, як себе захистити під час радіаційної аварії. Так, варто знати три ключові правила — перебувати в укритті, слідкувати за офіційною інформацію та виконувати вказівки органів влади.