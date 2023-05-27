Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У ГУР заявили, що росіяни почали провокацію із хімічною зброєю на ЗАЕС arrow

У ГУР заявили, що росіяни почали провокацію із хімічною зброєю на ЗАЕС

27 травня 2023 16:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У ГУР заявили, що росіяни почали провокацію із хімічною зброєю на ЗАЕС
Російські окупанти на Запорізькій АЕС. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 27 травня, російські спецслужби почали втілювати провокацію із хімічною зброєю на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Вони намагаються зірвати контрнаступальні дії Сил безпеки і оборони України. 

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Читайте також:

Провокація росіян із хімічною зброєю

Розвідка перехопила розмову окупантів, які говорили про провокацію на тимчасово захоплених територіях Запорізької області. О 12:15 у радіомережі спостережних постів ворога, які розгорнуті в районі берегової лінії Енергодар, було зафіксовано передачу такого повідомлення:

"Стріла-10, Стріла-10, я Чита. Можливе викидання хімічної зброї з коптерів".

О 12:44 розвідка зафіксувала передачу ще одного повідомлення:

"Стріла-10, я молодий. Увага: працює бл*тська пташка, недалеко від нас скинули дві х**ні, можливо з хімічними елементами. Як прийняли мене, прийом?".

У ГУР наголосили, що реальними жертвами провокації противника стануть солдати РФ. Окупанти хочуть використати сліди ураження хімічною зброєю як фейковий доказ для звинувачення України.

"Наголошуємо, що Сили безпеки та оборони України під час бойових дій з російськими військами використовують лише конвенційні засоби, а чергові постановки московитських спецслужб не здатні вплинути на подальший перебіг подій на фронті", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що окупанти планують провокацію на Запорізькій АЕС. За його словами, росіяни хочуть зробити імітацію удару по станції і звинуватити у цьому Україну.

Також ми писали, на тлі постійної загрози з боку окупантів щодо Запорізької АЕС, зокрема можливої атаки на станцію, українці мають знати, як себе захистити під час радіаційної аварії. Так, варто знати три ключові правила — перебувати в укритті, слідкувати за офіційною інформацію та виконувати вказівки органів влади. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB