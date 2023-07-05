Оккупанты применяют химическое оружие на Бахмутском направлении

Человек в противогазе. Фото: google

Российские оккупанты травят украинских военных химическим оружием, в частности на Бахмутском направлении. Этот химический элемент вызывает тошноту, рвоту и потерю сознания.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

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По его словам, на Бахмутском направлении сейчас жарко, идут интенсивные бои. Захватчики все чаще используют химическое оружие.

"Во время артобстрелов оккупанты используют химический агент Льюизит. Симптомы отравления: тошнота, рвота, потеря сознания. Уже есть пострадавшие от него", — сообщил спикер Сил обороны Таврического направления.

Что такое Льюизит?

Люизит — производный элемент мышьяка, его использование запретили в 1993 году, после подписания Конвенции о химическом оружии. Его включили в список 1, регламентирующий производство и обращение опасных веществ.

Он оказывает общеядовитое и кожно-нарывное действие при любых формах его воздействия на организм человека. Люизиту присуще раздражающее действие на слизистые и органы дыхания.

У него почти нет скрытого действия, признаки поражения проявляются через 3-5 мин после попадания его на кожу или в организм. Тяжесть поражения зависит от дозы и времени пребывания в атмосфере, зараженной люизитом.

При вдыхании паров или аэрозоля сначала поражаются верхние дыхательные пути. При легких отравлениях поражение может исчезнуть после нескольких дней. Тяжелое отравление сопровождается тошнотой, головной болью, потерей голоса, рвотой, общей слабостью. Спазмы в груди и одышка — признаки тяжелого отравления. Очень чувствительны к люизиту органы зрения, попадание в глаза капли яда приводит к потере зрения уже через 7-10 дней.

Напомним, еще в мае украинская разведка сообщала, что российские спецслужбы начали проводить провокацию с химическим оружием на временно оккупированных территориях Запорожской области. Они пытаются сорвать контрнаступательные действия Сил безопасности и обороны Украины.