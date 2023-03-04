Окупанти завдали 16 ударів по мирному населенню: які регіони обстріляв ворог

Українські захисники продовжують мужньо тримати оборону

Російські окупаційні війська продовжують тероризувати мирних мешканців українських міст. Впродовж доби окупанти 16 разів обстріляли житлові будинки Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Обстріли мирного населення

"Протягом доби противник завдав чотири ракетних та десять авіаційних ударів, здійснив чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, по житлових будинках та цивільній інфраструктурі Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей, є загиблі та поранені серед мирного населення", — йдеться у повідомленні.

У Генштабі наголосили, що загроза завдання російською федерацією ракетних ударів залишається високою по всій території України.

Нагадаємо, за добу 27 лютого окупанти 119 разів обстріляли правобережну Херсонщину, це антирекорд за кількістю ворожих ударів за добу. Серед цивільних є поранені, люди налякані.

Додамо, вранці 4 березня відбулася ще одна серія нападів рф на мирних жителів України. Обстріл було здійснено з важкої артилерії та ракетних систем залпового вогню по Нікопольщині.