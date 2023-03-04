Оккупанты нанесли 16 ударов по мирному населению: какие регионы обстрелял враг

Украинские защитники продолжают мужественно держать оборону

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать мирных жителей украинских городов. В течение суток оккупанты 16 раз обстреляли жилые дома Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Обстрелы мирного населения

"В течение суток противник нанес четыре ракетных и десять авиационных ударов, совершил четыре обстрела из реактивных систем залпового огня. В частности, по жилым домам и гражданской инфраструктуре Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей есть погибшие и раненые среди мирного населения", — говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что угроза нанесения российской федерацией ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины.

Напомним, за сутки 27 февраля оккупанты 119 раз обстреляли правобережную Херсонскую область, это антирекорд по количеству вражеских ударов в сутки. Среди гражданских есть раненые, люди напуганы.

Добавим, утром 4 марта состоялась еще одна серия нападений россии на мирных жителей Украины. Обстрел был произведен из тяжелой артиллерии и ракетных систем залпового огня по Никопольщине.