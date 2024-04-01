Окупанти завдали 418 ударів по Запорізькій області — є постраждалий

Наслідки обстрілу Запорізької області. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Російські окупанти завдали 418 ударів по дев'яти населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атаки загарбників травми отримав 54-річний чоловік з Пологівського району.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram у понеділок, 1 квітня.

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Впродовж доби ворог завдав чотири авіаційні удари по Гуляйполю, Малій Токмачці, Малинівці та Роботиному.

"95 БпЛА атакували Запоріжжя, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку та Новояковлівку", — розповів Федоров.

Під 15 обстрілів РСЗВ потрапили Гуляйполе, Оріхів, Мала Токмачка, Роботине та Малинівка.

Також зафіксовано 304 артудари по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Роботиного, Новоандріївки, Малинівки та Левадного.

За словами Федорова, надійшло вісім повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти продовжують щоденно накривати щільним вогнем прикордонні населені пункти у Сумській та Чернігівській областях. Крім того, противник зберігає військову присутність у прикордонних районах та проводить диверсійну діяльність.

Також російські війська завдали 343 удари по восьми населених пунктах Запорізької області. Внаслідок цього поранення отримала 12-річна дитина.