Оккупанты нанесли 418 ударов по Запорожской области — есть пострадавший
Российские оккупанты нанесли 418 ударов по девяти населенным пунктам Запорожской области. В результате атаки захватчиков травмы получил 54-летний мужчина из Пологовского района.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram в понедельник, 1 апреля.
Обстрел Запорожской области
В течение суток враг нанес четыре авиационных удара по Гуляйполю, Малой Токмачке, Малиновке и Работино.
"95 БпЛА атаковали Запорожье, Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку и Новояковловку", — рассказал Федоров.
Под 15 обстрелов РСЗО попали Гуляйполе, Орехов, Малая Токмачка, Работино и Малиновка.
Также зафиксировано 304 артудары по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Работино, Новоандреевки, Малиновки и Левадного.
По словам Федорова, поступило восемь сообщений о разрушении жилых домов и объектах инфраструктуры.
Напомним, российские оккупанты продолжают ежедневно накрывать плотным огнем приграничные населенные пункты в Сумской и Черниговской областях. Кроме того, противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах и проводит диверсионную деятельность.
Также российские войска нанесли 343 удара по восьми населенным пунктам Запорожской области. В результате ранения получил 12-летний ребенок.
Читайте Новини.LIVE!