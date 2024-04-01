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Оккупанты нанесли 418 ударов по Запорожской области — есть пострадавший

1 апреля 2024 08:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты нанесли 418 ударов по Запорожской области — есть пострадавший
Последствия обстрела Запорожской области. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты нанесли 418 ударов по девяти населенным пунктам Запорожской области. В результате атаки захватчиков травмы получил 54-летний мужчина из Пологовского района.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram в понедельник, 1 апреля.

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В течение суток враг нанес четыре авиационных удара по Гуляйполю, Малой Токмачке, Малиновке и Работино.

"95 БпЛА атаковали Запорожье, Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку и Новояковловку", — рассказал Федоров.

Под 15 обстрелов РСЗО попали Гуляйполе, Орехов, Малая Токмачка, Работино и Малиновка.

Также зафиксировано 304 артудары по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Работино, Новоандреевки, Малиновки и Левадного.

По словам Федорова, поступило восемь сообщений о разрушении жилых домов и объектах инфраструктуры.

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Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты продолжают ежедневно накрывать плотным огнем приграничные населенные пункты в Сумской и Черниговской областях. Кроме того, противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах и проводит диверсионную деятельность.

Также российские войска нанесли 343 удара по восьми населенным пунктам Запорожской области. В результате ранения получил 12-летний ребенок.

война
Украина
Запорожская область
обстрелы
оккупанты
Иван Федоров

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