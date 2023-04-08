Стало известно, сколько детей остается в Авдеевке: родители прячут их от эвакуации

Авдеевка испытала значительные разрушения в результате постоянных обстрелов. Фото: npu.gov.ua

В городе Авдеевка Донецкой области, который постоянно подвергается обстрелам, остаются четверо детей. Их скрывают родители, которые не хотят уезжать.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

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Что известно о детях в Авдеевке

Как отмечается, правоохранители, занимающиеся эвакуацией из прифронтовых городов, уже разыскали двоих детей и сейчас уговаривают семью эвакуироваться.

В этот раз "Белые Ангелы" пытаются спасти двухлетнего Егора и его старшую сестру-шестиклассницу. Несмотря на ежедневные обстрелы, их родители предпочитают оставаться дома. Полицейские разъяснили взрослым их права и обязанности в отношении детей и механизм обязательной эвакуации. Семье дали время на сбор вещей и проинформировали, что власть обеспечит их всем необходимым.

Кроме того, во время нового спасательного рейса правоохранители вывезли супругов из 100-летнего дома и посетили волонтерский пункт, поддерживающий жизнь жителей Авдеевки.

Как происходит эвакуация

Как рассказали в полиции, эвакуация ребенка из "горячей точки" начинается с поисков.

"В практике полицейских Авдеевки был случай, когда семья подговорила жителей целой улицы предоставить ложную информацию – якобы они вместе с ребенком уже уехали. На втором этапе полиция уговаривает взрослых уехать и объясняет, что никто не будет разлучать их с малышами, ведь эвакуация детей происходит только вместе с родными или одним из них. Завершается операция по спасению вывозом семьи в безопасное место и организацией помощи для нее", — говорится в сообщении.

Куда обращаться, чтобы выехать из Авдеевки

Полиция призывает родителей не дать детям погибнуть и согласиться на выезд.

Обратиться для эвакуации из Авдеевки можно в группу "Белый Ангел" по телефону 066-56-19-102, а также в действующем волонтерском пункте. Для помощи населению постоянно присутствуют представители полиции и военной администрации.

Напомним, в начале марта Кабинет министров утвердил положение о принудительной эвакуации из мест, где происходят боевые действия, несовершеннолетних. Кто-то один из родителей должен обязательно присутствовать во время эвакуации ребенка.

Ранее полиция показала, как вывозила женщин и детей из прифронтовой Авдеевки.