Оккупанты нанесли очередной авиаудар по Авдеевке: разрушена многоэтажка

Оккупанты полностью разрушили город в Донецкой области. Фото: Telegram/Павел Кириленко

Город на востоке Украины Авдеевка превратился в сплошные развалины в результате длительных боевых действий и бомбежек со стороны российских вооруженных сил и пророссийских сепаратистов. Недавно, в результате нового авиаудара, еще одна многоэтажка была разрушена. К счастью, никто из жильцов не пострадал, так как они своевременно эвакуировались.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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В Авдеевке осталось всего около 1800 жителей, которые продолжают жить в условиях постоянной опасности. Они вынуждены каждый день рисковать своей жизнью из-за продолжающейся боевой активности и регулярных бомбежек.

Ситуация в Авдеевке является лишь одним из примеров того, как конфликт на востоке Украины продолжает уничтожать жизни и имущество местных жителей, разрушать города и деревни, а также угрожать жизни тех, кто остался жить в зоне конфликта.

До сих пор не найдено эффективного способа урегулирования этого конфликта и достижения мирного решения, что продолжает наносить огромный вред обеим сторонам конфликта и гражданскому населению.

Оккупанты полностью разрушили многоэтажку в Авдеевке. Фото: Telegram/Павел Кириленко

Оккупанты полностью разрушили многоэтажку в Авдеевке. Фото: Telegram/Павел Кириленко

Оккупанты полностью разрушили многоэтажку в Авдеевке. Фото: Telegram/Павел Кириленко

Напомним, что в городе Авдеевка Донецкой области продолжается активный поиск детей, которые до сих пор находятся на территории города. Согласно информации от местной полиции, родители четырех детей укрывают их, не желая эвакуироваться. Спасательная группа "Белые Ангелы" уже обнаружила двух детей и теперь пытается убедить их семью покинуть город.