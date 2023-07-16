Окупанти завдали понад півсотні ударів по Запорізькій області, є постраждалі

Росіяни обстріляли Запорізьку область. Фото: Запорізька обласна військова адміністрація

За минулу добу, окупанти завдали 52 удари по 13 населеним пунктам Запорізької області. Внаслідок обстрілів постраждали 7 людей.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА, Юрій Малашко.

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"48 обстрілів зафіксовано в Гуляйполі,Залізничному, Гуляйпільському, Новодарівці, Ольгівському, Чарівному, Червоному, Малинівці та Левадному", — повідомив голова Запорізької ОВА.

Житловий будинок після обстрілу російськими військами. Фото: Запорізька ОВА

Також росіяни нанесли ракетний удар по околицях обласного центру та вгатили з РСЗВ по Степногірську.



"В Степногірську поранення отримали жінки 62, 66, 68 років, а також чоловіки 37, 60, 61 та 68 років", — йдеться в повідомленні.



Наразі зафіксували 33 повідомлення місцевих жителів про руйнування житлових будинків, адміністративної будівлі та об'єктів соціальної інфраструктури.

Нагадаємо, російські військові вже не вперше здійснюють терор мирних жителів у Запорізькій області. Так, 13 липня окупанти завдали 80 ударів по області.