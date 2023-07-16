Окупанты нанесли более полусотни ударов по Запорожской области, есть пострадавшие

Россияне обстреляли Запорожскую область. Фото: Запорожская областная военная администрация

За минувшие сутки окупанты нанесли 52 удара по 13 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов пострадали 7 человек.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА, Юрий Малашко.

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Больше всего ударов врага потерпели прифронтовые села.

"48 обстрелов зафиксировано в Гуляйполе, Железнодорожном, Гуляйпольском, Новодаровке, Ольговском, Волшебном, Красном, Малиновке и Левадном" , — сообщил глава Запорожской ОВА.

Жилой дом после обстрела русскими войсками. Фото: Запорожская ОВА

Также россияне нанесли ракетный удар по окрестностям областного центра и Степногорску.



"В Степногорске ранения получили женщины 62, 66, 68 лет, а также мужчины 37, 60, 61 и 68 лет ", — говорится в сообщении.



В настоящее время зафиксировано 33 сообщения местных жителей о разрушении жилых домов, административном здании и объектах социальной инфраструктуры.

Напомним, российские военные уже не впервые совершают террор мирных жителей в Запорожской области. Так, 13 июля окупанты нанесли 80 ударов по области.