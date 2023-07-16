Окупанты нанесли более полусотни ударов по Запорожской области, есть пострадавшие
За минувшие сутки окупанты нанесли 52 удара по 13 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов пострадали 7 человек.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА, Юрий Малашко.
Какие последствия ударов по Запорожью?
Больше всего ударов врага потерпели прифронтовые села.
"48 обстрелов зафиксировано в Гуляйполе, Железнодорожном, Гуляйпольском, Новодаровке, Ольговском, Волшебном, Красном, Малиновке и Левадном" , — сообщил глава Запорожской ОВА.
Также россияне нанесли ракетный удар по окрестностям областного центра и Степногорску.
"В Степногорске ранения получили женщины 62, 66, 68 лет, а также мужчины 37, 60, 61 и 68 лет ", — говорится в сообщении.
В настоящее время зафиксировано 33 сообщения местных жителей о разрушении жилых домов, административном здании и объектах социальной инфраструктуры.
Напомним, российские военные уже не впервые совершают террор мирных жителей в Запорожской области. Так, 13 июля окупанты нанесли 80 ударов по области.