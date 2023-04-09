Окупанти завдали удару по мосту у Чернігівській області: деталі
На відео, опублікованому в мережі, зображено авіаудар ПКС рф по мосту через річку Судость біля села Грем'яч у Чернігівській області України. Льотчики Західного військового округу на Су-34 точно вразили інфраструктурний об'єкт, який зазнав значних пошкоджень внаслідок вогневої поразки.
Про це повідомляють росЗМІ.
Окупанти вдарили по мосту
Міст на зайнятій противником території був вражений, щоб протидіяти його використанню диверсійно-розвідувальними групами головного управління української військової розвідки для проникнення на територію російської федерації та атак на населені пункти Брянської області. Передбачається, що удару було завдано за допомогою авіабомби ФАБ-500М62, оснащеної модулем планування та корекції (УМПК).
По відео можна зробити висновок, що бомба потрапила в край полотна мосту поряд з однією з опор, що говорить про значні пошкодження об'єкта. Цей авіаудар був зроблений для знешкодження потенційних загроз з боку українських диверсійних груп та підрозділів військової розвідки, які могли використовувати цей міст для проникнення на територію росії та атак на населені пункти у Брянській області.
Нагадаємо, що протягом доби, 7 квітня, українські військові завдали ряду успішних ударів по позиціях російських загарбників. Зокрема, ЗСУ знищили один безпілотник окупантів та три станції радіоелектронної боротьби.