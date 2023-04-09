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Окупанти завдали удару по мосту у Чернігівській області: деталі

9 квітня 2023 19:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Росіяни вдарили мостом через річку Судость. Фото: скріншот/Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

На відео, опублікованому в мережі, зображено авіаудар ПКС рф по мосту через річку Судость біля села Грем'яч у Чернігівській області України. Льотчики Західного військового округу на Су-34 точно вразили інфраструктурний об'єкт, який зазнав значних пошкоджень внаслідок вогневої поразки.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Міст на зайнятій противником території був вражений, щоб протидіяти його використанню диверсійно-розвідувальними групами головного управління української військової розвідки для проникнення на територію російської федерації та атак на населені пункти Брянської області. Передбачається, що удару було завдано за допомогою авіабомби ФАБ-500М62, оснащеної модулем планування та корекції (УМПК).

По відео можна зробити висновок, що бомба потрапила в край полотна мосту поряд з однією з опор, що говорить про значні пошкодження об'єкта. Цей авіаудар був зроблений для знешкодження потенційних загроз з боку українських диверсійних груп та підрозділів військової розвідки, які могли використовувати цей міст для проникнення на територію росії та атак на населені пункти у Брянській області.

Нагадаємо, що протягом доби, 7 квітня, українські військові завдали ряду успішних ударів по позиціях російських загарбників. Зокрема, ЗСУ знищили один безпілотник окупантів та три станції радіоелектронної боротьби.

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