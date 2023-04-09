Оккупанты нанесли удар по мосту в Черниговской области: детали

Россияне ударили по мосту через реку Судость. Фото: скриншот/Новини.LIVE

На видео, опубликованном в сети, запечатлен авиаудар ВКС рф по мосту через реку Судость возле села Гремяч в Черниговской области Украины. Летчики Западного военного округа на Су-34 точно поразили инфраструктурный объект, который получил значительные повреждения в результате огневого поражения.

Об этом сообщают росСМИ.

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Мост на занятой противником территории был поражен, чтобы противодействовать его использованию диверсионно-разведывательными группами главного управления украинской военной разведки для проникновения на территорию российской федерации и атак на населенные пункты Брянской области. Предполагается, что удар был нанесен при помощи авиабомбы ФАБ-500М62, оснащенной модулем планирования и коррекции (УМПК).

По видео можно сделать вывод, что бомба попала в край полотна моста рядом с одной из опор, что говорит о значительных повреждениях объекта. Данный авиаудар был произведен для обезвреживания потенциальных угроз со стороны украинских диверсионных групп и подразделений военной разведки, которые могли использовать данный мост для проникновения на территорию рф и атак на населенные пункты в Брянской области.

Напомним, что в течение суток, 7 апреля, украинские военные нанесли ряд успешных ударов по позициям российских захватчиков. В частности, ВСУ уничтожили один беспилотник оккупантов и три станции радиоэлектронной борьбы.