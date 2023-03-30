Оккупанты нанесли удар по Сумской области: какие убытки зафиксировали
Сегодня, 30 марта, российские оккупанты обстреляли Сумскую область. Под вражеским огнем оказались три громады: Белопольская, Краснопольская и Середино-Будская.
Об этом сообщает Сумская ОВА.
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С БпЛА оккупанты сбросили два взрывных предмета типа ВОГ на Краснопольскую громаду. В результате атаки ранения получил местный житель.
"Середино-Будская громада: во второй половине дня были обстрелы из минометов — 13 "прилетов". В результате обстрела повреждены недействующее зернохранилище и частный дом", — говорится в сообщении.
Военные рф также обстреляли Белопольскую громаду. Они использовали АГС и СПГ. Был зафиксирован 41 выстрел.
В Сумской ОВА сообщили, что формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не выявлено.
"Подразделения Сил обороны продолжают выполнять задачи на определенных рубежах обороны вдоль государственной границы", — добавили в ОВА.
Напомним, во вторник, 28 марта, Президент Украины Владимир Зеленский посетил Сумскую область. В частности, он побывал в Ахтырке, в Тростянце, в Сумах и на позициях наших пограничников.
Также мы писали, что 23 марта российские оккупанты обстреляли приграничья Сумской и Черниговской областей. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.
Добавим, 13 марта россияне совершили обстрелы территорий шести громад Сумской области. Речь идет о Белопольской, Шалыгинской, Краснопольской, Эсманской, Зноб-Новгородской и Середино-Будской.