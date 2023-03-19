Окупанти завдали удару по житловому будинку в Запорізькій області: є загиблі
У неділю, 19 березня, внаслідок цинічної атаки на житловий будинок у Василівському районі Запорізької області сталася трагічна подія. Російський "Град" ударив по будинку, внаслідок чого троє людей загинули, а ще двоє отримали поранення та отримують необхідну медичну допомогу.
Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.
-
У Херсонській області окупанти примусово відбирають житло у мирних українців, — Генштаб
-
У мережі з'явилося відео, як російський винищувач намагався збити український Bayraktar
-
У Генштабі розповіли про українські удари по окупантах
-
Путін стрімко стає токсичним для світу та рф, — розвідка України
-
Американський сенатор розповів, чому російський літак збив безпілотник США
-
Одещині вистачить місць для зберігання нового врожаю
-
Весна ще здивує: в яких областях України завтра буде неймовірно тепло
-
У Британії чоловік виявив 400-річні фрески під час ремонту
-
Златан Ібрагімович став рекордсменом Серії А та "Мілану"
-
На Миколаївщині без газопостачання залишаються понад 5 тисяч побутових споживачів
Обстріл Запорізької області
Ситуація на лінії вогню продовжує становити небезпеку для мирних жителів. Ворог не досягає успіху у бойових діях зі Збройними силами України, тому цілеспрямовано спрямовує свої удари на громадянських українців.
Це не перший випадок, коли російські збройні сили спрямовують свої удари на житлові райони та об'єкти цивільної інфраструктури, що є порушенням міжнародних норм та законів щодо ведення воєнних дій. Такі дії загрожують життю та здоров'ю мирних жителів та несуть трагічні наслідки для звичайних людей.
Наразі українська влада вживає всіх необхідних заходів для захисту життя та здоров'я своїх громадян, а також веде активні дії на лінії фронту для захисту своєї території від ворожих атак.
Попри складну ситуацію на сході України, українці продовжують жити та працювати, попри погрози з боку ворога. Суспільство одностайно виступає за збереження миру та стабільності на території країни, і не допускатиме, щоб ворожі дії загрожували життям та здоров'ю громадян.
Нагадаємо, що командування російської армії продовжує здійснювати заходи, спрямовані на створення ілюзії щодо суттєвого нарощування своїх сил та коштів у Запорізькій області. Таким чином окупанти ведуть "інформаційну підготовку" до наступу ЗСУ.