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Окупанти завдали удару по житловому будинку в Запорізькій області: є загиблі

19 березня 2023 17:15
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Окупанти обстріляли Запорізьку область
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У неділю, 19 березня, внаслідок цинічної атаки на житловий будинок у Василівському районі Запорізької області сталася трагічна подія. Російський "Град" ударив по будинку, внаслідок чого троє людей загинули, а ще двоє отримали поранення та отримують необхідну медичну допомогу.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

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Ситуація на лінії вогню продовжує становити небезпеку для мирних жителів. Ворог не досягає успіху у бойових діях зі Збройними силами України, тому цілеспрямовано спрямовує свої удари на громадянських українців.

Це не перший випадок, коли російські збройні сили спрямовують свої удари на житлові райони та об'єкти цивільної інфраструктури, що є порушенням міжнародних норм та законів щодо ведення воєнних дій. Такі дії загрожують життю та здоров'ю мирних жителів та несуть трагічні наслідки для звичайних людей.

Наразі українська влада вживає всіх необхідних заходів для захисту життя та здоров'я своїх громадян, а також веде активні дії на лінії фронту для захисту своєї території від ворожих атак.

Попри складну ситуацію на сході України, українці продовжують жити та працювати, попри погрози з боку ворога. Суспільство одностайно виступає за збереження миру та стабільності на території країни, і не допускатиме, щоб ворожі дії загрожували життям та здоров'ю громадян.

Нагадаємо, що командування російської армії продовжує здійснювати заходи, спрямовані на створення ілюзії щодо суттєвого нарощування своїх сил та коштів у Запорізькій області. Таким чином окупанти ведуть "інформаційну підготовку" до наступу ЗСУ.

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