Террор рф продолжается: стало известно, к каким методам прибегают оккупанты в Запорожской области

Российский оккупант

Российские оккупанты продолжают использовать гражданские учреждения на временно оккупированных территориях в военных целях. В Запорожье захватчики оборудовали школу в полевой госпиталь.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает Центр национального сопротивления.

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"Российские оккупанты продолжают использовать гражданские учреждения на временно захваченной территории Запорожской области для собственных нужд. В частности, здание школы одного из населенных пунктов Пологовского района противник использует как полевой госпиталь на 50 койкомест. Таким образом оккупанты пытаются сократить срок возвращения в строй личного состава из числа санитарных потерь", — говорится в сообщении.

Напомним, провозглашение оккупированного Мелитополя "центром Запорожской области" является признанием того, что россия вряд ли сможет захватить значительные территории в ближайшем будущем.

Также мы писали, что в захваченных районах Запорожской области оккупационная администрация начала создавать "народные дружины правопорядка". Их формирование происходит в пределах подготовки к мобилизации.

Добавим, в Васильевском районе российские оккупационные войска отбирают зерно у местных фермеров. Под видом покупки зерна по заниженным ценам происходит настоящая конфискация имущества.