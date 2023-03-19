Оккупанты нанесли удар по жилому дому в Запорожской области: есть погибшие

Оккупанты обстреляли Запорожскую область

В воскресенье, 19 марта, в результате циничной атаки на жилой дом в Васильевском районе Запорожской области произошло трагическое происшествие. Российский "Град" ударил по дому, в результате чего трое человек погибли, а еще двое получили ранения и получают необходимую медицинскую помощь.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

Обстрел Запорожской области

Ситуация на линии огня продолжает представлять опасность для мирных жителей. Враг не добивается успеха в боевых действиях с Вооруженными силами Украины, поэтому целенаправленно направляет свои удары на гражданских украинцев.

Это не первый случай, когда российские вооруженные силы направляют свои удары на жилые районы и объекты гражданской инфраструктуры, что является нарушением международных норм и законов о ведении военных действий. Такие действия угрожают жизни и здоровью мирных жителей и несут трагические последствия для обычных людей.

В настоящее время украинские власти принимают все необходимые меры для защиты жизни и здоровья своих граждан, а также ведут активные действия на линии фронта для защиты своей территории от вражеских атак.

Несмотря на сложную ситуацию на востоке Украины, украинцы продолжают жить и работать, несмотря на угрозы со стороны врага. Общество единодушно выступает за сохранение мира и стабильности на территории страны, и не будет допускать, чтобы вражеские действия угрожали жизням и здоровью граждан.

Напомним, что командование российской армии продолжает осуществлять мероприятия, направленные на создание иллюзии относительно существенного наращивания своих сил и средств в Запорожской области. Таким образом оккупанты ведут "информационную подготовку" к наступлению ВСУ.