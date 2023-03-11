Оккупанты на Запорожье имитируют наращивание военных сил: какова их цель

Оккупанты активизировали перемещение техники в Запорожской области

Командование российской армии продолжает осуществлять мероприятия, направленные на создание иллюзии относительно существенного наращивания своих сил и средств в Запорожской области. Таким образом оккупанты ведут "информационную подготовку" к наступлению ВСУ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Что известно

Эта информация была получена от ячеек сети движения сопротивления на территории временно оккупированной Запорожской области.

"Следует заметить, что данные мероприятия носят комплексный характер, поскольку осуществляются на уровне демонстрационных действий с привлечением вооружения и военной техники и существенного наращивания активности российских сил в медиапространстве на оккупированных территориях", — говорится в сообщении.

Отмечается, что наблюдается рассредоточение вокруг Мелитополя лагерей при подготовке мобилизованных граждан россии, с обустройством необходимой материально-учебной базы и привлечением необходимых образцов вооружения и военной техники.

"Ключевые каналы распространения информации на территории временно оккупированной Запорожской области наполняются нарративами относительно успешного проведения очередного этапа боевого согласования мобилизованных военнослужащих и последующего формирования новых или доукомплектования действующих подразделений ВС рф", — объясняют в Центре национального сопротивления.

Цели оккупантов

Оккупанты заявляют, что эти якобы накопленные силы в дальнейшем будут применены для проведения наступательных операций на южном направлении. Также активно распространяется месседж о том, что контрнаступательная операция Сил обороны в Запорожском направлении станет "роковым шагом" со стороны высшего военно-политического руководства Украины.

Напомним, утром 11 марта на северо-западе Мелитополя произошло более десяти мощных взрывов. Пропагандисты заявили, что это работа ПВО, но горожане им не верят и ждут украинской армии.

Также ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что в Мелитополе оккупанты размещают свои военные базы и установки ПВО вблизи жилых кварталов. Таким образом, захватчики прячутся за спинами мирных жителей.