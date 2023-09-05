Окупанти завозять "спостерігачів" на вибори з РФ, — Спротив

Російські окупанти завозять людей з РФ. Фото: російські ЗМІ

На тимчасово окупованих територіях ворог не може знайти достатньої кількості спостерігачів на "вибори" серед місцевих. Тому завозить їх з Росії.

Про це повідомляє Центр Національного спротиву.

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Російські "вибори"

"Російські "вибори" це суцільний фарс й пропагандистська імітація, де завчасно відомий результат та навіть явка. Одну з головних ролей в цій виставі грають спостерігачі, яких росіяни вимушено звезли на ТОТ з РФ, адже місцеві відмовляються брати участь у цьому шоу", — йдеться в повідомленні Центру Національного спротиву.

Центр національного спротиву закликає мешканців ТОТ ігнорувати вибори й не брати участь в цій пропагандистській виставі.

"Громадські спостерігачі" з РФ спостерігають за "виборами" на ТОТ, адже місцеві палати окупанти щойно створили та не знайшли туди достатньої кількості охочих", — додають у Центрі.

Нагадаємо, окупанти придумують різні способи, аби пришвидшити паспортизацію на захоплених ними територіях. Так, мешканцям тимчасово окупованих територій України не хочуть надавати медичну допомогу, якщо у них нема російського документа.