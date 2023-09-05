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Оккупанты завозят "наблюдателей" на выборы из РФ, — Сопротивление

5 сентября 2023 04:53
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Оккупанты завозят "наблюдателей" на выборы из РФ, — Сопротивление
Российские оккупанты завозят людей из РФ. Фото: российские СМИ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На временно оккупированных территориях враг не может найти достаточное количество наблюдателей на выборах среди местных. Потому завозит их из России.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Российские "выборы"

"Русские "выборы" это сплошной фарс и пропагандистская имитация, где заранее известный результат и даже явка. Одну из главных ролей в этом спектакле играют наблюдатели, которых россияне вынужденно свезли на ТОТ из РФ, ведь местные отказываются участвовать в этом шоу", — говорится в сообщении Центра национального сопротивления.

Центр национального сопротивления призывает жителей ТОТ игнорировать выборы и не участвовать в этом пропагандистском спектакле.

"Общественные наблюдатели" из РФ наблюдают за "выборами" на ТОТ, ведь местные палаты оккупанты только что создали и не нашли туда достаточного количества желающих", — добавляют в Центре.

Напомним, оккупанты придумывают разные способы, чтобы ускорить паспортизацию на захваченных ими территориях. Так, жителям временно оккупированных территорий Украины не хотят оказывать медицинскую помощь, если у них нет российского документа.

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