Оккупанты завозят "наблюдателей" на выборы из РФ, — Сопротивление

Российские оккупанты завозят людей из РФ. Фото: российские СМИ

На временно оккупированных территориях враг не может найти достаточное количество наблюдателей на выборах среди местных. Потому завозит их из России.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Читайте также:

Российские "выборы"

"Русские "выборы" это сплошной фарс и пропагандистская имитация, где заранее известный результат и даже явка. Одну из главных ролей в этом спектакле играют наблюдатели, которых россияне вынужденно свезли на ТОТ из РФ, ведь местные отказываются участвовать в этом шоу", — говорится в сообщении Центра национального сопротивления.

Центр национального сопротивления призывает жителей ТОТ игнорировать выборы и не участвовать в этом пропагандистском спектакле.

"Общественные наблюдатели" из РФ наблюдают за "выборами" на ТОТ, ведь местные палаты оккупанты только что создали и не нашли туда достаточного количества желающих", — добавляют в Центре.

Напомним, оккупанты придумывают разные способы, чтобы ускорить паспортизацию на захваченных ими территориях. Так, жителям временно оккупированных территорий Украины не хотят оказывать медицинскую помощь, если у них нет российского документа.