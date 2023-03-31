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Оккупанты несут потери: ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

31 марта 2023 20:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Российские оккупанты
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Украинские военные успешно противостоят российским оккупационным силам, предотвращая попытки окружить Авдеевку и нанося им существенные потери. 

Об этом сообщает командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram.

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Ситуация в Авдеевке

Согласно сообщению Тарнавского, российские войска продолжают стремиться окружить Авдеевку, применяя при этом различные силы и средства. В частности, они задействуют штурмовые группы Частной Военной Компании (ЧВК) "Вагнер", а также активно используют артиллерию, авиацию и бронетехнику для обстрела города.

Тем не менее украинские вооруженные силы продолжают успешно удерживать город и наносить врагу значительные потери. Так, уничтожаются танки и другая бронетехника российских войск.

Как подчеркнул Тарнавский, основной задачей украинских военных является предотвращение окружения Авдеевки и нанесение максимальных потерь противнику. По его словам, эта задача выполняется нашими воинами крайне успешно.

Напомним, британская разведка сравнивает оборону Бахмута с защитой Сил обороны Украины города Авдеевки. Оккупанты пытаются окружить украинских военных.

Так, за последние три недели российские силы постепенно продвигаются вокруг города Авдеевка, севернее Донецка, что удерживается Украиной.

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