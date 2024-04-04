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Оккупанты увеличили количество механизированных бригад по всей линии фронта — в ISW назвали риски

4 апреля 2024 08:38
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Оккупанты увеличили количество механизированных бригад по всей линии фронта — в ISW назвали риски
Российские оккупанты. Фото иллюстративное: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российские оккупанты существенно увеличили количество механизированных наземных штурмов по всей линии фронта за последние две недели. Аналитики Института изучения войны (ISW) называют несколько объяснений этому. В частности, враг хочет воспользоваться нехваткой техники в Украину до прибытия ожидаемой помощи от Запада, или наступление происходит параллельно с усилением обстрелов по всей стране.

Об этом говорится в отчете ISW.

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"Российские войска увеличили количество и размер механизированных наземных штурмов на отдельных участках линии фронта в течение последних двух недель, что свидетельствует о заметном общем увеличении российской механизированной штурмовой операции на всем театре боевых действий", — написали в ISW, говоря об увеличении количества штурмов со стороны россиян.

Там добавляют, что, например, 20 марта стало известно об отбивании украинскими силами большого штурма на Лиманском направлении. Тогда опубликовали геолокационные кадры, на которых видна уничтоженная техника врага возле Тернов.

Позже, 30 марта, ВСУ остановили наступление армии РФ вблизи населенного пункта Тоненькое, к западу от Авдеевки.

"При штурме близ Тоненького украинские силы уничтожили 12 российских танков и восемь БМП", — говорят о потерях врага во время штурма Тоненького.

Наступление близ Тернов оккупанты пытались повторить, вероятно, 3 апреля.

В чем причина

Специалисты ISW приводят несколько причин усиления наступлений:

  • россияне хотят воспользоваться определенными погодными условиями до того, как весной болотистая местность станет более заметной и усложнит механизированную маневровую войну;
  • россияне хотят воспользоваться нехваткой техники в Украину до прибытия ожидаемой помощи Запада;
  • россияне увеличивают штурмы одновременно с увеличением обстрелов по всей стране.

Напомним, за последние сутки российские оккупанты нанесли 85 авиационных ударов по гражданскому населению. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые.

Добавим, спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что Вооруженные силы Украины смогут отразить вероятный ракетный удар со стороны Беларуси.

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