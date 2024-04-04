Росіяни застосовують ще більше КАБ — Генштаб розповів, де ситуація загострилась

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

За останню добу російські окупанти завдали 85 авіаційних ударів по цивільному населенню. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Також ситуація важка на напрямках фронту.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у четвер, 4 квітня.

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Загалом, минулої доби окупанти завдали шість ракетних, 85 авіаційних ударів, а також 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок, інші об’єкти цивільної інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Крім того, ще близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей опинились під артилерійським вогнем.

Удари ЗСУ по окупантах

Протягом минулої доби авіація Сил оборони також завдала по загарбниках. Так, уражено 14 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та один зенітно-ракетний комплекс противника.

Водночас підрозділи ракетних військ завдали ураження по:

чотирьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки,

одній артилерійській системі,

одній радіолокаційній станції,

одній станції РЕБ,

одному пункту управління БпЛА,

одному іншому важливому об’єкту противника.

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб

Ситуація на напрямках станом на 4 квітня

На Сіверському та Слобожанському напрямках загарбники зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки та нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили одну атаку противника в районі населеного пункту Андріївка Луганської області.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили п'ять атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку українські військові відбили 14 атак в районах Білогорівки Луганської області; Спірного, Андріївки, південнно-східніше Виїмки та Кліщіївки Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

Українські танкісти на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

На Авдіївському напрямку Збройні сили відбили 15 атак в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Яснобродівка, Первомайське та Невельське Донецької області. Там ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Урожайне, південно-східніше Водяного, де ворог, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не вів.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворог здійснив сім безуспішних атак позицій наших військ.

Скриншот допису Генштабу ЗСУ

Скриншот допису Генштабу ЗСУ

Втрати окупантів станом на 4 квітня

особового складу — близько 445 040 (+670) осіб;

танків — 7 018 (+9) одиниць;

бойових броньованих машин — 13 386 (+18) одиниць;

артилерійських систем — 11 171 (+29) одиниця;

РСЗВ — 1 026 (+1) одиниць;

засобів ППО — 746 (+1) одиниць;

літаків — 347 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 325 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 8 817 (+21) одиниць;

крилатих ракет — 2 059 (+0) одиниць;

кораблів — 26 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 14 861 (+48) одиниця;

спеціальної техніки — 1 845 (+7) одиниць.

Втрати окупантів станом на 4 квітня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, нещодавно у Генштабі показали, як Javelin атакував російський танк. Внаслідок удару танк загорівся.

Крім того, українські десантники помстилися ворогу за його штурм біля Новомихайлівки на Донеччині. Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади знищили танки й бойові броньовані машини ворога.