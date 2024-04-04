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Окупанти збільшили кількість штурмів на окремих ділянках фронту, — ISW

4 квітня 2024 05:10
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Окупанти збільшили кількість штурмів на окремих ділянках фронту, — ISW
Бійці ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Протягом останніх двох тижнів російські війська збільшили кількість і масштаби механізованих наземних штурмів на окремих ділянках фронту. Це свідчить про помітне загальне збільшення кількості російських механізованих штурмів на всьому театрі бойових дій.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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20 березня Сили оборони відбили велику російську атаку на Лиманському напрямку. Оприлюднені геолокаційні кадри засвідчили, що українські війська пошкодили або знищили кілька російських бронемашин на схід від селища Терни.

Далі у звіті посилаються на відбиття 30 березня батальйонної російської механізованої атаки біля селища Тоненьке на захід від Авдіївки. В цій атаці російські війська задіяли щонайменше 36 танків та 12 бойових машин піхоти (БМП), з яких Сили оборони знищили 12 ворожих танків та 8 БМП.

В ISW припускають, що російські сили провели лише одну іншу механізовану атаку такого масштабу вздовж усієї лінії фронту з початку російської кампанії із захоплення Авдіївки в жовтні 2023 року, яка також відбулася біля Тернів 20 січня.

На оприлюдненому 3 квітня відео з геолокацією видно, як ЗСУ відбивають посилену взводну механізовану російську атаку біля Тернів.

"Таким чином росіяни можуть активізувати механізовані атаки ще до настання весняного періоду з багнистою місцевістю, що ускладнює ведення маневреної війни. Крім того, російські війська також можуть активізувати механізовані атаки, щоб скористатися нестачею українських матеріальних засобів до прибуття нової очікуваної західної допомоги у сфері безпеки", — йдеться у звіті ISW.

Нагадаємо, нещодавно у Генштабі показали, як Javelin атакував російський танк. Внаслідок удару танк загорівся. 

Крім того, українські десантники помстилися ворогу за його штурм біля Новомихайлівки на Донеччині. Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади знищили танки й бойові броньовані машини ворога

війна в Україні
фронт
ситуація на фронті

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