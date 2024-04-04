Окупанти збільшили кількість штурмів на окремих ділянках фронту, — ISW

Бійці ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом останніх двох тижнів російські війська збільшили кількість і масштаби механізованих наземних штурмів на окремих ділянках фронту. Це свідчить про помітне загальне збільшення кількості російських механізованих штурмів на всьому театрі бойових дій.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Ситуація на фронті 4 квітня

20 березня Сили оборони відбили велику російську атаку на Лиманському напрямку. Оприлюднені геолокаційні кадри засвідчили, що українські війська пошкодили або знищили кілька російських бронемашин на схід від селища Терни.

Далі у звіті посилаються на відбиття 30 березня батальйонної російської механізованої атаки біля селища Тоненьке на захід від Авдіївки. В цій атаці російські війська задіяли щонайменше 36 танків та 12 бойових машин піхоти (БМП), з яких Сили оборони знищили 12 ворожих танків та 8 БМП.

В ISW припускають, що російські сили провели лише одну іншу механізовану атаку такого масштабу вздовж усієї лінії фронту з початку російської кампанії із захоплення Авдіївки в жовтні 2023 року, яка також відбулася біля Тернів 20 січня.

На оприлюдненому 3 квітня відео з геолокацією видно, як ЗСУ відбивають посилену взводну механізовану російську атаку біля Тернів.

"Таким чином росіяни можуть активізувати механізовані атаки ще до настання весняного періоду з багнистою місцевістю, що ускладнює ведення маневреної війни. Крім того, російські війська також можуть активізувати механізовані атаки, щоб скористатися нестачею українських матеріальних засобів до прибуття нової очікуваної західної допомоги у сфері безпеки", — йдеться у звіті ISW.

Нагадаємо, нещодавно у Генштабі показали, як Javelin атакував російський танк. Внаслідок удару танк загорівся.

Крім того, українські десантники помстилися ворогу за його штурм біля Новомихайлівки на Донеччині. Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади знищили танки й бойові броньовані машини ворога.