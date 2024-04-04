Оккупанты увеличили количество штурмов на отдельных участках фронта, — ISW

Бойцы ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

В течение последних двух недель российские войска увеличили количество и масштабы механизированных наземных штурмов на отдельных участках фронта. Это свидетельствует о заметном общем увеличении количества русских механизированных штурмов на всем театре боевых действий.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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20 марта Силы обороны отразили большую российскую атаку на Лиманском направлении. Обнародованные геолокационные кадры показали, что украинские войска повредили или уничтожили несколько российских бронемашин к востоку от поселка Терны.

Далее в отчете ссылаются на отражение 30 марта батальонной российской механизированной атаки у поселка Тоненько к западу от Авдеевки. В этой атаке российские войска задействовали не менее 36 танков и 12 боевых машин пехоты (БМП), из которых Силы обороны уничтожили 12 вражеских танков и 8 БМП.

В ISW предполагают, что российские силы провели лишь одну другую механизированную атаку такого масштаба вдоль всей линии фронта с начала российской кампании по захвату Авдеевки в октябре 2023 года, которая также прошла у Тернов 20 января.

На обнародованном 3 апреля видео с геолокацией видно, как ВСУ отражают усиленную взводную механизированную атаку у Тернов.

"Таким образом россияне могут активизировать механизированные атаки еще до наступления весеннего периода с болотистой местностью, что затрудняет ведение маневренной войны. Кроме того, российские войска также могут активизировать механизированные атаки, чтобы воспользоваться нехваткой украинских материальных средств до прибытия новой ожидаемой западной помощи", — говорится в отчете ISW.

Напомним, недавно в Генштабе показали, как Javelin атаковал российский танк. В результате удара танк загорелся.

Кроме того, украинские десантники отомстили врагу за его штурм возле Новомихайловки Донецкой области. Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады уничтожили танки и бронированные машины врага.