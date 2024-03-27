Поплатилися за штурм — десантники знищили танки та броньовані машини окупантів на Донеччині

Знищення ворожого танка. Фото: скриншот з відео

Українські десантники помстилися ворогу за його штурм біля Новомихайлівки на Донеччині. Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади завдали влучного удару по російській техніці та знищили танки й бойові броньовані машини до останку.

Відповідне відео опублікувала пресслужба 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади у Facebook.

Читайте також:

Успішне знищення військової техніки противника на Донеччині

Танки та броньовані машини РФ підірвалися на мінах, а ті, що вціліли, були добиті вогнем протитанкістів ЗСУ та скидами дронів. Десантники здійснили успішну атаку на загарбників і завдали їм значних втрат.

"Ворог платить високу ціну за кожен штурм позицій Таврійських десантників у районі Новомихайлівки. Цього разу російські танки та бойові броньовані машини підривалися на мінах, а ті, що вціліли — горіли від вогню наших протитанкістів і добивалась скидами з дронів", — йдеться в описі під відео.

Нагадаємо, військові ЗСУ за допомогою дронів завдали чисельних ударів по техніці та особовому складу російських військ. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав ефектне відео удару по окупантах.

Раніше ми писали, що бійці Нацгвардії завдали нищівного удару з повітря по позиціях окупантів на фронті. Вони уразили ворожу піхоту в окопі за допомогою дрона.