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Поплатилися за штурм — десантники знищили танки та броньовані машини окупантів на Донеччині

27 березня 2024 08:41
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Поплатилися за штурм — десантники знищили танки та броньовані машини окупантів на Донеччині
Знищення ворожого танка. Фото: скриншот з відео
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Українські десантники помстилися ворогу за його штурм біля Новомихайлівки на Донеччині. Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади завдали влучного удару по російській техніці та знищили танки й бойові броньовані машини до останку.

Відповідне відео опублікувала пресслужба 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади у Facebook.

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Танки та броньовані машини РФ підірвалися на мінах, а ті, що вціліли, були добиті вогнем протитанкістів ЗСУ та скидами дронів. Десантники здійснили успішну атаку на загарбників і завдали їм значних втрат.

"Ворог платить високу ціну за кожен штурм позицій Таврійських десантників у районі Новомихайлівки. Цього разу російські танки та бойові броньовані машини підривалися на мінах, а ті, що вціліли — горіли від вогню наших протитанкістів і добивалась скидами з дронів", — йдеться в описі під відео.

Нагадаємо, військові ЗСУ за допомогою дронів завдали чисельних ударів по техніці та особовому складу російських військ. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав ефектне відео удару по окупантах.

Раніше ми писали, що бійці Нацгвардії завдали нищівного удару з повітря по позиціях окупантів на фронті. Вони уразили ворожу піхоту в окопі за допомогою дрона. 

війна
ЗСУ
Україна
відео
танки
Донецька область
військова техніка
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десант
атака

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