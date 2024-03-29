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У Генштабі показали, як Javelin атакував російський танк

29 березня 2024 08:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Генштабі показали, як Javelin атакував російський танк
Удар Javelin по танку російських окупантів. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові щодня ліквідовують російських окупантів та ворожу техніку. Для цього вони часто використовують переносний протитанковий ракетний комплекс Javelin.

Відео від служби зв'язків з громадськістю 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха опублікувала пресслужба Генштабу у п'ятницю, 29 березня.

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На відео можна побачити, як Javelin завдав удару по танку російських загарбників.

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Удар Javelin по танку російських окупантів. Фото: скриншот з відео

Внаслідок удару танк загорівся.

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Танк окупантів після удару Javelin. Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, Третя окрема штурмова бригада показала ефектний прорив в Орлівку Донецької області. Бійці провели зачистку від російських окупантів.

Також українські бійці продовжують знищувати техніку ворога, яка атакує мирні українські міста. Миколаївські бійці протитанкової бригади показали, як знищили російський гелікоптер за допомогою ракети.

війна
Україна
військова техніка
Javelin
окупанти
Генштаб ЗСУ

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