У Генштабі показали, як Javelin атакував російський танк
Українські військові щодня ліквідовують російських окупантів та ворожу техніку. Для цього вони часто використовують переносний протитанковий ракетний комплекс Javelin.
Відео від служби зв'язків з громадськістю 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха опублікувала пресслужба Генштабу у п'ятницю, 29 березня.
Javelin проти танка РФ
На відео можна побачити, як Javelin завдав удару по танку російських загарбників.
Внаслідок удару танк загорівся.
Нагадаємо, Третя окрема штурмова бригада показала ефектний прорив в Орлівку Донецької області. Бійці провели зачистку від російських окупантів.
Також українські бійці продовжують знищувати техніку ворога, яка атакує мирні українські міста. Миколаївські бійці протитанкової бригади показали, як знищили російський гелікоптер за допомогою ракети.
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