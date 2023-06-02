Запуск ракети з корабля у Чорному морі. Фото: Міноборони РФ

Російські окупанти здійснили ротацію ракетоносіїв у Чорному морі. Наразі підводні заведено в пункти базування, а на чергування виведені три надводних.

Про це повідомляє ОК "Південь".

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В ОК "Південь" розповіли, що загальний залп ракет "Калібр" залишається на позначці 24. Наразі рівень ракетної загрози надзвичайно високий.

"Пам'ятайте, що ворог в умовах гібридної війни використовує всі важелі впливу — засоби терору, вогневе ураження, виснаження систем протиповітряної оборони і нервової системи кожного українця", — йдеться у повідомленні.

Людей закликали бути пильними та не нехтувати власною безпекою.

Нагадаємо, російські окупанти ретельно готуються до пусків ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря. При цьому вони обирають місця, максимально недосяжні для ураження наявними на озброєнні ЗСУ ракетними системами, але можливість дістати та знищити ворога є.

Також ми писали, що Гуменюк заявила, що обстріли України почастішали, втім ворог вкрай рідко запускає високоточні ракети типу "Калібр". Окупанти їх намагаються економити.