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Окупанти здійснили ротацію ракетоносіїв у Чорному морі

2 червня 2023 23:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти здійснили ротацію ракетоносіїв у Чорному морі
Запуск ракети з корабля у Чорному морі. Фото: Міноборони РФ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти здійснили ротацію ракетоносіїв у Чорному морі. Наразі підводні заведено в пункти базування, а на чергування виведені три надводних.

Про це повідомляє ОК "Південь".

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В ОК "Південь" розповіли, що загальний залп ракет "Калібр" залишається на позначці 24. Наразі рівень ракетної загрози надзвичайно високий. 

"Пам'ятайте, що ворог в умовах гібридної війни використовує всі важелі впливу — засоби терору, вогневе ураження, виснаження систем протиповітряної оборони і нервової системи кожного українця", — йдеться у повідомленні.

Людей закликали бути пильними та не нехтувати власною безпекою.

Нагадаємо, російські окупанти ретельно готуються до пусків ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря. При цьому вони обирають місця, максимально недосяжні для ураження наявними на озброєнні ЗСУ ракетними системами, але можливість дістати та знищити ворога є

Також ми писали, що Гуменюк заявила, що обстріли України почастішали, втім ворог вкрай рідко запускає високоточні ракети типу "Калібр". Окупанти їх намагаються економити. 

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