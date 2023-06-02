Оккупанты провели ротацию ракетоносителей в Черном море

Запуск ракеты с корабля в Черном море. Фото: Минобороны РФ

Российские оккупанты осуществили ротацию ракетоносителей в Черном море. Подводные заведены в пункты базирования, а на дежурство выведены три надводных.

Об этом сообщает ОК "Юг".

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В ОК "Юг" рассказали, что общий залп ракет "Калибр" остается на отметке 24. В настоящее время уровень ракетной угрозы очень высок.

"Помните, что враг в условиях гибридной войны использует все рычаги влияния — средства террора, огневое поражение, истощение систем противовоздушной обороны и нервной системы каждого украинца", — говорится в сообщении.

Людей призвали быть бдительными и не пренебрегать собственной безопасностью.

Напомним, российские оккупанты тщательно готовятся к пускам ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря. При этом они выбирают места, максимально недосягаемые для поражения имеющимися на вооружении ВСУ ракетными системами, но возможность достать и уничтожить врага есть.

Также мы писали, что Гуменюк заявила, что обстрелы Украины участились, но враг крайне редко запускает высокоточные ракеты типа "Калибр". Оккупанты их пытаются экономить.