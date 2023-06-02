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Окупанти тікають з Бердянського порту, — Федоров

2 червня 2023 20:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти тікають з Бердянського порту, — Федоров
Міський голова Мелітополя Іван Федоров. Фото: УНІАН
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти терміново покидають Бердянський порт. Це відбувається після вибуху, який пролунав сьогодні, 2 червня.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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"Після вибуху, який стався в порту Бердянська, ворог почав терміново вивозити обладнання та відводити кораблі, якими планував вивозити крадене зерно", — розповів Федоров. 

Міський голова Мелітополя повідомив, що окупанти вивозять українське зерно не лише морем, а й залізницею. За його словами, близькість російських загарбників ставить під загрозу життя всіх цивільних мешканців. 

"Тож віримо в ЗСУ і чекаємо на деокупацію, щоб грабунок і небезпека на нашій землі нарешті припинилися", — додав Федоров.

Нагадаємо, у п'ятницю, 2 червня, у порту тимчасово окупованого Бердянську Запорізької області пролунали вибухи. Майже по всьому місту було видно стовп чорного диму.

Також ми писали, що 27 травня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали потужні вибухи. Як виявилось, українські військові уразили позиції росіян у місті.

Додамо, ввечері 25 травня в тимчасово окупованому Бердянську трапився вибух у районі Лазурного, де перебувають російські окупанти. Бердянська військова міська адміністрація повідомляє, що знищено російські установки С-300.

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