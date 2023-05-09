Окупанти жаліються на мізерні виплати і готуються до поразки: перехоплення ГУР

Російські окупанти поряд із військовою технікою. Фото: росЗМІ

Військовослужбовці Російської Федерації обговорили маленькі бойові виплати. Окупанти також поміркували про неминучість програшу у війні проти України.

Чергове перехоплення окупантів опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

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Перехоплена розмова окупантів:

— Ну, слухай, прийшли мені в січні гроші — 26 і 18, — сказав окупант.

— Блін, те саме, що й мені, точнісінько, — відповів друг окупанта, який теж воює проти України.

— Уявляєш? Не знаю що вже думати. Зараз моя сестра написала цьому замполіту, скинула, каже: "Ви що там йому платите? За що він там перебуває", — розповів окупант.

— Так, слухай, взагалі смішно якось, — відреагував військовий РФ.

— Та тут половині контрактників так прийшло, — каже росіянин.

— Я так розумію, що тобі треба знову підписувати контракт по-новому, — сказав окупант.

— От-от, тільки хотів сказати, — військовий РФ.

— Коротше, нехай тоді сестра пише заяву до прокуратури і на фіг — минуло пів року, у відпустку не відпускають, зарплату не платять. Коротше, нехай підіймає, блін, нехай вони там розбираються, — емоційно сказав окупант.

— Звичайно звичайно. Що мені — сотка за два місяці прийшла, можна *банутись, — каже військовий РФ.

— Дивні вони всі. Потім скажуть: "Ну, до кінця війни повернемо", а війна ... блін, зараз просто, розумієш, з цією економікою тут такі проблеми. Загалом, з усіх боків просто. Я боюся, що взагалі, щоб держава не збанкрутувала б нафіг! Літаки ж не робимо, літаки не літають, вважай, нічого не їздить. Техніку нову виробляти не можемо, тому що чіпів немає — ні*рена немає. Розумієш, тут може бути така фігня, що нас просто збанкрутують на стільки, що вже держава нічого платити не зможе, — висловився окупант.

— Ну, мабуть, до цього все й іде, слухай, я теж про це подумав, — погодився військовий РФ.

— Я боюся, що половина банків збанкрутує нафіг, борги списуються всім нам. Коротше, така тривожна, чесно кажучи, ситуація, — додав росіянин.

— Ну, я це чудово розумію, так, — каже окупант.

— Ну, по суті, ось так ось я подивився що там було і що тут зараз відбувається і мені здається, що зараз ось воювати, бл*, сенсу немає, бо армія не готова, високотехнологічного озброєння немає, навчених кадрів по-справжньому ні — ні фіга немає. Стрілки — такі ж — артилеристи, які стріляють фіг знає куди. Танкісти, які, блін, тільки танки палити вміють, якими їздять. Я не знаю. Коротше, блін, мені здається, треба це все...армію повністю переформовувати, а на це років 5 треба і які гроші, уявляєш? — каже військовий РФ.

— Так-так, — відповів друг.

— Зараз, мені здається, з такою армією, блін, — фіг виграєш, бо все-таки Євросоюз і всі там постачають. Ті самі дрони. У вас, напевно, ще й досі літають, так, над вами постійно? — сказав окупант.

— Так, звичайно, — відповів військовий РФ.

— А наші там їх не запускають, нічого не збивають — тільки, блін, сидіть там під обстрілом. Ну, як би це взагалі потрібно повністю все переформовувати, а на це стільки грошей потрібно, що зараз, напевно, і так уже нічого немає навіть на просто на так. Взагалі не розумію, як далі все це триватиме, — додав окупант.

Нагадаємо, у новій перехопленій розмові між росіянами знову пролунала можлива перекваліфікація СВО на КТО (контртерористична операція). За словами окупанта, про це має сказати Путін 21 травня.