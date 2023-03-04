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Окупанти жорстоко обстріляли Сумську область: зафіксовано 117 "прильотів"

4 березня 2023 22:51
b104d1a1-7cea-440b-eb19-d8dc997d7e00 - Вікторія Полісан
Росіяни обстріляли Сумщину
b104d1a1-7cea-440b-eb19-d8dc997d7e00 - Вікторія Полісан

Упродовж доби 4 березня російські окупаційні війська обстріляли Сумську область. Було зафіксовано 117  "прильотів" з мінометів та артилерії.

Про це повідомляє Сумська ОВА

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Зазначається, що росіяни здійснили обстріли сімох територіальних громад області: Білопільської, Есманської, Шалигинської, Новослобідської, Зноб-Новгородської, Миропільської, Юнаківської. Було зафіксовано 117 "прильотів" — з мінометів та артилерії.

По Білопільській громаді росіяни били з мінометів — 12 мін та артилерії (САУ) — 5 снарядів у напрямку с. Іскрисківщина. Внаслідок обстрілу повторно пошкоджено будинок культури та ЛЕП.

Було зафіксовано артилерійський обстріл (САУ 152 мм) — 5 снарядів. А о 16.30 — 5 "прильотів" з міномету. 

У Шалигинсьій громаді об 11:15 було зафіксовано три "прильоти", ймовірно, з міномету 120 мм.

"Також після 11.00 спостерігалось 20 прильотів, ймовірно з САУ. Продовжився обстріл громади після 12.00 — 3 прильоти, попередньо з міномету 120 мм. Також був мінометний обстріл о 17:50 − 10 прильотів", — йдеться в повідомленні. 

В інших територіальних громадах було зафіксовано мінометні обстріли:

  • Есманська громада: по території громади ворог гатив з міномету — 31 "прильот" за день.
  • Новослобідська громада: 12.05 здійснено обстріл громади з міномету — 4 "прильоти".
  • Зноб-Новгородська громада: о 12:50 росіяни били з міномету по околиці с. Нововасилівка — 8 "прильотів". Внаслідок обстрілу пошкоджено ЛЕП.
  • Миропільська громада: 15.00 зафіксовано 6 "прильотів" (орієнтовно міномет 120 мм).
  • Юнаківська громада: о 19.05 був обстріл із САУ — 5 "прильотів".

Нагадаємо, 4 березня ворог обстрілював з важкої артилерії та РСЗВ цивільні об'єкти Дніпропетровщини. Внаслідок атак у Червоногригорівській громаді пошкоджено 11 приватних будинків, одну багатоповерхівку, автозаправку, три господарські споруди, лінії електропередач та газогін.

Крім цього, у Запоріжжі зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару рф по багатоповерхівці. Серед них 8-місячна дівчинка, яка загинула разом зі своєю родиною.

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