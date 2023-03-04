Ракетний удар по Запоріжжю — кількість жертв зросла до 11

Рятувальники продовжують розбирати завали на місці ракетного удару

У Запоріжжі зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару рф по багатоповерхівці. Серед них 8-місячна дівчинка, яка загинула разом зі своєю родиною.

Про це інформує Головне управління ДСНС у Запорізькій області.

Деталі

Відомо, що загалом з-під завалів будинку рятувальники деблокували 11 загиблих, з них — 8-місячна дитина. Дівчинка загинула разом зі своєю родиною.

Працівники ДСНС продовжують працювати на місці чергового теракту рф. Зазначимо, що комунальні служби вивезли понад 511 тонни будівельних уламків. Окрім того, психологи ДСНС на місті події надали допомогу 100 мешканцям будинку та родичам постраждалих.

На щастя, вдалося врятувати 11 осіб. Також під час розбору завалів дістали чотирьох котів та собаку.

Наразі рятувальники продовжують пошук постраждалих, демонтують зруйновані конструкції будинку.

Нагадаємо, у ніч проти 2 березня російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Зруйнований цілий під’їзд п’ятиповерхівки, під завалами уже виявили тіла двох загиблих.

Також ми писали, що Володимир Зеленський, коментуючи ракетний удар по Запоріжжю, пообіцяв, що Україна вижене загарбників зі своєї землі. А окупанти, додав глава держави, будуть відповідати за усе скоєне зло.