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Оккупанты жестоко обстреляли Сумскую область: зафиксировано 117 "прилетов"

4 марта 2023 22:51
b104d1a1-7cea-440b-eb19-d8dc997d7e00 - Виктория Полисан
Россияне обстреляли Сумщину
b104d1a1-7cea-440b-eb19-d8dc997d7e00 - Виктория Полисан

За сутки 4 марта российские оккупационные войска обстреляли Сумскую область. Были зафиксированы 117 прилетов из минометов и артиллерии.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

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Отмечается, что россияне совершили обстрелы семи территориальных громад области: Белопольской, Эсманской, Шалыгинской, Новослободской, Зноб-Новгородской, Миропольской, Юнаковской. Было зафиксировано 117 "прилетов" из минометов и артиллерии.

По Белопольской громаде россияне били из минометов — 12 мин и артиллерии (САУ) — 5 снарядов в направлении с. Искрисковщина. В результате обстрела повторно поврежден дом культуры и ЛЭП.

Был зафиксирован артиллерийский обстрел (САУ 152 мм) — 5 снарядов. А в 16.30 — 5 "прилетов" из миномета.

В Шалигинской громаде в 11:15 было зафиксировано три "прилета", вероятно, из миномета 120 мм.

"Также после 11.00 наблюдалось 20 прилетов, вероятно с САУ. Продолжился обстрел общины после 12.00 — 3 прилета, предварительно с миномета 120 мм. Также был минометный обстрел в 17:50 — 10 прилетов", — говорится в сообщении.

В других территориальных громадах были зафиксированы минометные обстрелы:

  • Эсманская громада: по территории громады враг гатив из миномета — 31 "прилет" в день.
  • Новослободская громада: 12.05 произведен обстрел общины из миномета — 4 "прилета".
  • Зноб-Новгородская громада: в 12:50 россияне избивали из миномета по окраине с. Нововасиловка — 8 "прилетов". В результате обстрела поврежден ЛЭП.
  • Миропольская громада: 15.00 зафиксировано 6 "прилетов" (ориентировочно миномет 120 мм).
  • Юношеская громада: в 19.05 был обстрел из САУ — 5 "прилетов".

Напомним, 4 марта враг обстреливал из тяжелой артиллерии и РСЗО гражданские объекты Днепропетровщины. В результате атак в Красногригорьевской громаде повреждены 11 частных домов, одна многоэтажка, автозаправка, три хозяйственных сооружения, линии электропередач и газопровод.

Кроме этого, в Запорожье выросло количество погибших в результате ракетного удара россии по многоэтажке. Среди них 8-месячная девочка, которая погибла вместе со своей семьей.

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