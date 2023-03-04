Оккупанты жестоко обстреляли Сумскую область: зафиксировано 117 "прилетов"
За сутки 4 марта российские оккупационные войска обстреляли Сумскую область. Были зафиксированы 117 прилетов из минометов и артиллерии.
Об этом сообщает Сумская ОВА.
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Россияне обстреляли Сумщину
Отмечается, что россияне совершили обстрелы семи территориальных громад области: Белопольской, Эсманской, Шалыгинской, Новослободской, Зноб-Новгородской, Миропольской, Юнаковской. Было зафиксировано 117 "прилетов" из минометов и артиллерии.
По Белопольской громаде россияне били из минометов — 12 мин и артиллерии (САУ) — 5 снарядов в направлении с. Искрисковщина. В результате обстрела повторно поврежден дом культуры и ЛЭП.
Был зафиксирован артиллерийский обстрел (САУ 152 мм) — 5 снарядов. А в 16.30 — 5 "прилетов" из миномета.
В Шалигинской громаде в 11:15 было зафиксировано три "прилета", вероятно, из миномета 120 мм.
"Также после 11.00 наблюдалось 20 прилетов, вероятно с САУ. Продолжился обстрел общины после 12.00 — 3 прилета, предварительно с миномета 120 мм. Также был минометный обстрел в 17:50 — 10 прилетов", — говорится в сообщении.
В других территориальных громадах были зафиксированы минометные обстрелы:
- Эсманская громада: по территории громады враг гатив из миномета — 31 "прилет" в день.
- Новослободская громада: 12.05 произведен обстрел общины из миномета — 4 "прилета".
- Зноб-Новгородская громада: в 12:50 россияне избивали из миномета по окраине с. Нововасиловка — 8 "прилетов". В результате обстрела поврежден ЛЭП.
- Миропольская громада: 15.00 зафиксировано 6 "прилетов" (ориентировочно миномет 120 мм).
- Юношеская громада: в 19.05 был обстрел из САУ — 5 "прилетов".
Напомним, 4 марта враг обстреливал из тяжелой артиллерии и РСЗО гражданские объекты Днепропетровщины. В результате атак в Красногригорьевской громаде повреждены 11 частных домов, одна многоэтажка, автозаправка, три хозяйственных сооружения, линии электропередач и газопровод.
Кроме этого, в Запорожье выросло количество погибших в результате ракетного удара россии по многоэтажке. Среди них 8-месячная девочка, которая погибла вместе со своей семьей.